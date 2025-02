Bilal Coulibaly retrouve des couleurs dans une victoire face aux Nets de Killian Hayes

Après plus de 100 matchs disputés en NBA, Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) a déjà trouvé sa cible favorite. Premier match à 20 points, premier double-double puis premier triple-double : le n°7 de la Draft 2023 a validé un certain nombre de jalons contre les Brooklyn Nets. Il y a quelque chose dans cet adversaire new-yorkais qui lui réussit particulièrement.

Cette nuit encore, le Francilien a sorti un gros match offensif, en marquant 20 points à 7/14 aux tirs (dont 3/4 à 3-points), 5 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en 30 minutes. Une performance qui a grandement contribué à la première victoire de ses Wizards depuis celle du 6 février face aux… Nets. À noter qu’Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) était absent, toujours gêné par sa cheville.

À l’image de son équipe, Coulibaly vivait une période difficile ces dernières semaines. Notamment au niveau de l’adresse, avec de vilains 8/26 aux tirs et 1/10 à 3-points sur ses trois derniers matchs. Une nouvelle période basse dans une saison dignes de montagnes russes de sa part, heureusement compensée par des progrès à la passe et une défense toujours excellente.

Cette nuit encore, il a été lancé dans une mission défensive sur le meilleur joueur des Nets Cameron Johnson, qui termine avec 17 points à 5/13 aux tirs. Il était aussi parfois en match-up direct avec son compatriote Killian Hayes (1,96 m, 23 ans), qui a marqué 7 points à 2/7 et délivré 8 passes décisives en 25 minutes, pour son troisième match de la saison.

Coulibaly a joué de son physique dans un match particulièrement tendu avec beaucoup d’animosité et d’échauffourées entre deux effectifs qui ne s’aiment pas. C’est d’ailleurs ce qui lui a valu 5 fautes, qui auraient pu limiter sa performance. Mais le Français était dans un bon soir, autant au niveau de la confiance que de la réussite. D’abord adroit à 3-points (3/3 dans le premier quart-temps) sur des services des nouveaux arrivants aux Wizards qui fluidifient le jeu (Khris Middleton et Marcus Smart), il est allé chercher ses paniers tout seul vers l’arceau quand ces derniers étaient sur le banc, faisant étalage de son panel de lay-ups et floaters.

Coulibaly a donc livré une performance solide des deux côtés du terrain, dans la deuxième nuit d’un back-to-back. C’est aussi son neuvième match de la saison à plus de 20 points. Après la rencontre au micro de la radio locale, il a dit « se sentir bien, en confiance » en ce moment. Avant d’ajouter, avec l’euphorie de la victoire : « Je crois en l’équipe et l’équipe croit en moi. Je grandis et tout le monde grandit aussi, j’adore ça. » Ce qui ferait presque oublier que les Wizards ont toujours de loin le pire bilan de NBA, avec seulement 10 victoires pour… 47 défaites.

Jordan Poole said that he’s “a big fan” of Bilal Coulibaly and called him an “extremely elite defender” that’s always guarding the best player, which makes it even more impressive when he’s aggressive offensively. pic.twitter.com/bLGiGnKOLS

— Joshua Valdez (@joshvaldez100) February 25, 2025