53 points d’écart : défaite historique pour les Charlotte Hornets de Salaün et Diabaté

Contrairement à l’affrontement franco-français entre Hayes et Yabusele, conclu par une victoire au buzzer des Brooklyn Nets, il n’y a eu aucun suspense entre les Portland Trail Blazers et les Charlotte Hornets. La franchise de l’Oregon a foutu une déculottée monumentale à la formation de Tidjane Salaün et Moussa Diabaté.

Victoire record pour Portland, pire défaite égalée pour Charlotte

Au Moda Center, la rencontre était déjà pliée dès la mi-temps, avec 33 points d’écart en la faveur des Trail Blazers (73-40). Toujours en proie à de nombreux blessés, Charlotte n’a jamais pu prétendre à un quelconque retour avec sa star LaMelo Ball grandement limité (5 points à 1/10 aux tirs). La marge en faveur de Portland n’a fait que s’accroître en seconde période, jusqu’à atteindre 55 points. Au final, c’est par 53 unités d’écart que les Hornets se sont inclinés, soit un record de franchise égalé, après une déconvenue dans les mêmes largeurs le 17 décembre 2023 contre les Philadelphie Sixers (82-135). Pour les Blazers, cette victoire est en revanche un nouveau record de franchise.

Le « meilleur » +/- des Hornets pour Moussa Diabaté

Utilisés en sortie de banc, Moussa Diabaté et Tidjane Salaün n’ont pas pu éviter ce carnage. Mais le premier nommé a fait honneur à son statut de « meilleur +/- » des Hornets cette saison. Encore une fois, il a terminé avec la meilleure évaluation dans cette statistique du plus/minus (-12), avec également 5 points à 2/2 aux tirs, 7 rebonds, 2 interceptions, 1 contre et 1 ballon perdu en 13 petites minutes de jeu. La partie de l’ancien Choletais a elle été un petit résumé de sa saison, avec toujours des difficultés aux tirs (6 points à 2/8), lui qui a même été contré par le combo-guard Shaedon Sharpe sur un tir en suspension.

Dans cet énorme blow-out, Rayan Rupert en a profité pour marquer ses premiers points depuis le 31 janvier dernier. En 9 minutes de jeu, il a inscrit deux lancers francs, manqué un tir, pris 2 rebonds et réalisé 1 passe décisive.