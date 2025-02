Titulaire avec les Nets, Hayes l’emporte au buzzer chez les Sixers de Yabusele

Pour son 1er contrat de dix jours avec Brooklyn, Killian Hayes ne manque pas d’opportunités. Après une première apparition contre le leader de la conférence Est, Cleveland, le Franco-Américain s’est vu introniser dans le cinq majeur à l’occasion du déplacement chez les Philadelphie Sixers de Guerschon Yabusele ce samedi 22 février.

Killian Hayes en mode passeur

Profitant du forfait de D’Angelo Russell, Killian Hayes a donc retrouvé une place de titulaire qu’il a souvent connu lors de sa première aventure NBA, à Detroit. Et le meneur en a fait plutôt bonne usage, avec un excellent premier quart-temps. Lors de cette première partie de match, l’ancien joueur de Ulm s’est appliqué à bien servir ses partenaires, notamment sur transition, pour envoyer 3 passes décisives.

Ce qui a permis de bien lancer la franchise new-yorkaise, qui a compté jusqu’à 17 points d’avance à Philadelphie. Mais les Sixers de Guerschon Yabusele, plus en vue défensivement (2 contres et 3 interceptions notamment) qu’offensivement (5 points et 8 rebonds), sont revenus pour offrir une fin de match à grand suspense.

La claquette salvatrice de Nic Claxton

Alors que l’arrière de Philly Tyrese Maxey a égalisé à 3-points dans les 20 dernières secondes du temps réglementaire (103-103), les Nets l’ont finalement emporté sur une claquette au buzzer du pivot Nic Claxton (103-105). Pas acteur de ce final haletant au Wells Fargo Center, où Joël Embiid a été « benché » par son coach Nick Nurse, Killian Hayes a malgré joué 27 minutes. Il termine la partie avec 6 passes décisives, 3 points (1/3 aux tirs), 4 rebonds, 1 contre et 2 ballons perdus, soit une 2e sortie encourageante pour le natif de la Floride.