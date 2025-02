Risacher égale sa 2e meilleure évaluation en NBA, Alex Sarr encore gêné par sa cheville

Le break du All-Star Game a visiblement fait du bien à Zaccharie Risacher. Même si le n°1 de la Draft NBA 2024 était de la partie à San Francisco (Rising Stars Challenge et Skills Challenge), ce dernier carbure bien pour la reprise de la saison régulière en cette fin février. Ainsi, après avoir réalisé le premier double-double de sa carrière en NBA, l’ailier a enchaîné en égalant sa 2e meilleure évaluation dans l’Association.

Aucune fausse-note pour Risacher… sauf le résultat final

Dans un match portes ouvertes face à Detroit (pas un quart-temps avec moins de 30 points pour l’une ou l’autre équipe), Zaccharie Risacher s’est fait plaisir. Dans le bon sens du terme, puisque l’ancien Burgien et Villeurbannais n’a pas du tout arrosé. En 31 minutes de jeu, il a compilé 19 points à 5/10 aux tirs dont 4/6 à 3-points, avec un 5/5 aux lancers francs. Zaccharie Risacher a également été très précieux et propre dans les autres compartiments du jeu, avec 6 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres, le tout sans perdre le moindre ballon pour une évaluation finale de 27.

La belle prestation du Français n’a pas permis aux Hawks de s’éviter une 3e défaite consécutive, après avoir manqué de peu la possibilité d’un come-back en toute fin de match (143-148).

Zaccharie Risacher face aux Pistons cette nuit ! 🇫🇷 19 POINTS

6 REB

3 AST

2 STL

2 BLK pic.twitter.com/1Eido22UZZ — NBA France (@NBAFRANCE) February 24, 2025

Coulibaly et George associés dans le cinq majeur des Wizards

Le dauphin de Zaccharie Risacher à la Draft NBA 2024, Alexandre Sarr, n’a pas pu vivre une aussi belle soirée. Au sortir de son record de points dans l’Association, le Bordelais n’a pas pu enchaîner, forfait en raison d’une cheville qui l’a déjà tenu écarté des terrains pendant quelques semaines en début d’année 2025. Ainsi, Bilal Coulibaly était le seul représentant tricolore dans le cinq majeur des Wizards, accompagné par l’ex-Chalonnais Kyshawn George.

Le duo francophone n’a pas pu empêcher une nouvelle défaite de Washington, battu à Orlando (110-90). Dans un duel qui rappelait les JO entre Franz Wagner et Bilal Coulibaly, ce dernier a terminé la partie avec 11 points (4/11 aux tirs), 2 rebonds, 6 passes décisives mais 5 ballons perdus en 35 minutes de jeu.