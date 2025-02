Nouveau record pour Alexandre Sarr, option n°1 des Wizards le temps d’un soir

Les hasards du calendrier font bien les choses. Deux semaines après le transfert entre Wizards et Bucks qui a concerné quatre joueurs dont Kyle Kuzma et Khris Middleton, les deux équipes se retrouvaient pour leur troisième affrontement de la saison. L’occasion pour les joueurs transférés de retrouver leurs anciens coéquipiers, notamment pour le néo-Wizard Middleton, qui a passé 11 ans dans le Wisconsin. Ce dernier disputait d’ailleurs son premier match sous ses nouvelles couleurs, et a chamboulé le cinq majeur de l’équipe en conséquence. Mais un homme a gardé son rôle de pivot titulaire : Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans). Et dans cet effectif transfiguré (6 joueurs ont quitté l’équipe en février), c’est même lui qui a récupéré les clés du camion le temps d’un soir.

Record de la saison

Pourtant en opposition avec une des meilleures raquettes défensives de NBA des dernières années (Brook Lopez et Giannis Antetokounmpo), Sarr a réalisé son meilleur match en carrière. 22 points à 8/19 aux tirs (dont 4/10 à 3-points), 7 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 1 contre en seulement 26 minutes. Son précédent record se situait à 20 points (atteint deux fois). Auteur d’une formidable première période avec 15 points à 3/4 de loin, il a continué à prendre tous les tirs qu’il pouvait, sans hésiter. Il termine donc avec 19 tentatives, soit presque le double de tous ses coéquipiers (11 ou moins).

Son jeu au périmètre a déstabilisé la défense des Bucks et un Brook Lopez qui n’arrivait pas à le suivre, en étant trop souvent en retard sur les close-outs au large. Il a finalement pris ce dernier à son propre jeu, en enchaînant les tirs en suspension, notamment sur pick-and-pop. Seul regret, un 2/6 aux lancers-francs sans lequel son total de points aurait pu être encore plus haut.

Tout juste guéri d’une entorse à la cheville qui l’a tenu éloigné des parquets pendant deux semaines, Sarr n’a joué que 26 minutes. Mais il a disputé le money-time, contrairement à un Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) plutôt transparent (7 points à 3/7, 5 rebonds et 4 passes décisives en 31 minutes). Ses 7 points en trois minutes ont notamment contribué au dernier run des Wizards, qui sont revenus à deux petits points de leurs adversaires (98-100, 46’), après avoir été menés de 15 points au milieu du dernier quart (84-99, 41’). Avec un Giannis Antetokounmpo exclu avec 6 fautes, l’équipe de la capitale pensait pouvoir réussir l’exploit d’un comeback, pour illuminer une saison bien triste. Ils ont finalement échoué sur un dernier tir raté de Khris Middleton (101-104).

Rookie de l’année, équipe de France… Une fin de saison à enjeux pour Sarr

Une fin de saison en trombe sur le plan individuel serait la bienvenue pour Alexandre Sarr. Après un mois de janvier faiblard, ces trois semaines de pause – entre sa blessure et le All-Star Week-End (où il a tout de même participé au Skills Challenge et au Rising Stars) – pourraient donner un second souffle à sa saison rookie, de la même manière que son ami Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans). En tête des classements pour le Rookie de l’année pendant plusieurs semaines, il a pris du retard dernièrement. Mais tout est encore jouable, au vu de la faible concurrence. D’autant plus qu’il a maintenant la voie libre dans le secteur intérieur des Wizards avec les transferts de Jonas Valanciunas et Kyle Kuzma.

Il pourrait en effet aussi se présenter comme un candidat sérieux à l’équipe de France pour l’EuroBasket. La mauvaise nouvelle de la possible non-participation de Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) ouvre la porte à d’autres candidats. Notamment à Sarr, qui a un profil relativement similaire à celui de son aîné d’un an. Le Bordelais a déjà porté le maillot bleu lors de trois compétitions internationales en U16, U17 et U19, mais jamais chez les adultes. « [L’équipe de France] est quelque chose de très important pour moi, parce qu’on essaie de construire quelque chose de grand pour les années à venir. Je n’ai pas encore échangé avec Frédéric Fauthoux mais j’ai parlé de l’équipe de France avec Boris Diaw » confiait-il à Basket Session en novembre.