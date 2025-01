Guerschon Yabusele ciblé par de multiples équipes de playoffs pour un transfert

Le retour en NBA de Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) fait décidément des émules. En plus de satisfaire tous les fans français ainsi que ceux des Philadelphie Sixers, l’ailier-fort tricolore est aussi en train de séduire les équipes adverses. C’est en tout cas ce que révèle l’insider américain Marc Stein dans son dernier article sur les rumeurs de transfert : « Philadelphie a déjà reçu de multiples offres de transfert venant d’équipes de playoffs pour Yabusele. » Selon lui, les Sixers se donnent encore une semaine pour jauger les offres et décider au global de leur approche pour la trade deadline du 6 février (21h heure française).

The #Sixers have already received multiple trade offers from “playoff-bound teams” for Guerschon Yabusele, per @TheSteinLine.

“The Sixers, I'm told, love Guerschon Yabusele … League sources say that Philadelphia has already received multiple trade offers from playoff-bound… pic.twitter.com/MWWVqMBxL0

— Philly Sixers Galaxy (@sixers_galaxy) January 27, 2025