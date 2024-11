Le coach des Sixers ravi de sa pioche Guerschon Yabusele : « Il a surpassé les attentes »

Nick Nurse est l’un des principaux responsables de la signature de Guerschon Yabusele (2,01 m, 28 ans) aux Sixers cet été. Mais même lui, qui le suivait depuis plusieurs années, a été surpris des performances du Français sur le début de sa “deuxième” carrière NBA.

Il faut dire que Yabusele vient de réussir trois matchs à 14, 19 et 20 points en l’espace d’une semaine… en sortie de banc. Avec 10,3 points de moyenne en neuf matchs, il est désormais le quatrième meilleur marqueur ex-aequo des Sixers. Tout en ajoutant 4,4 rebonds, 1,8 passe décisive, 0,9 interception et surtout 43,2% à 3-points dans la balance. Initialement prévu pour jouer entre 16 et 18 minutes, l’international français est sur le parquet plus de 21 minutes par match et termine même certains d’entre eux. Sa production offensive est plus que satisfaisante, et il est une valeur sûre de cet effectif qui manque cruellement de régularité.

« Il a probablement surpassé les attentes qu’on avait en le signant. Il est solide tous les soirs, et très bon certains soirs. » Nick Nurse au Philly Voice « Ça ne fait que 9 matchs, mais pour l’instant c’est incroyable. Je suis sur le parquet, je peux jouer et rentrer des tirs, gagner des matchs, affronter des bons joueurs et des bonnes équipes… C’est une sensation que je n’avais pas quand j’étais à Boston, c’était quelque chose que je cherchais. J’espère que ça va continuer comme ça, et je vais faire de mon mieux pour que ça soit le cas. » Guerschon Yabusele en conférence de presse

Mission d’intérim au poste 5 réussie

Yabusele n’a eu aucun problème à faire la transition entre le basket européen et américain, qui sont totalement différents. La même transition qui a coûté à des joueurs pourtant MVP en EuroLeague comme Sasha Vezenkov ou Vasilije Micić. Et qui a peut-être rebuté certaines franchises au moment de le signer. L’ailier-fort de 120 kg a réussi cette transition alors qu’il n’a même pas joué à son poste naturel. En l’absence de Joel Embiid, il a en effet été propulsé pivot remplaçant d’Andre Drummond, qui a pris la place de titulaire. Grâce à son tir extérieur, son jeu au poste et sa capacité à prendre des rebonds et courir, il a parfaitement rempli son rôle dans des cinq small-ball. Ce qui n’a pas été évident, surtout physiquement comme il l’a expliqué :

« Le jeu a un peu changé depuis mon premier passage [entre 2017 et 2019]. Ça joue encore plus vite qu’avant. Il fallait que je sois prêt à ça, parce que c’est complètement différent de jouer au poste 5 et au poste 4. En tant que pivot je dois faire plus d’efforts, placer des écrans et rouler, revenir en défense, prendre des rebonds, monter sur les extérieurs adverses en défense pour les empêcher de tirer à 3-points… Tous ces efforts supplémentaires sont vraiment importants. »

Ce dépannage devrait cependant être temporaire. Embiid va faire ses grands débuts cette saison après une blessure et une suspension dès cette nuit du 12 au 13 novembre, pour le premier match de la NBA Cup face aux New-York Knicks. Drummond et Yabusele devraient se partager des minutes à l’intérieur selon les match-ups, mais ce dernier va surtout retourner vers son poste naturel, celui d’ailier-fort. Là, il devra faire encore plus usage de ses qualités de tireur à 3-points et de connecteur, afin d’aider les Sixers à remonter la pente (2 victoires pour 7 défaites).