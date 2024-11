Yabusele et Alex Sarr signent leur record mais s’inclinent

Guerschon Yabusele (2,01 m, 28 ans) a retrouvé Kevin Durant ce lundi 4 novembre à Phoenix. Les deux hommes avaient pris l’habitude de s’écharper lors des rencontres entre Team USA et l’équipe de France. Et le moins que l’on puisse dire et que l’intérieur français a répondu présent puisqu’il a signé son record de points (19, à 5/11 à 3-points) en NBA, en plus de de livrer un match très complet (7 rebonds et 6 passes décisives en 30 minutes).

Cependant, Kevin Durant (35 points à 14/20 aux tirs, 4 rebonds et 6 passes décisives en 39 minutes) a inscrit le panier de la victoire à 24 secondes de la fin. Malgré le retour de Paul George (15 points à 4/14, 5 rebonds, 4 passes décisives et 6 balles perdues en 32 minutes), les Sixers ont signé leur cinquième défaite (116-118) en six matches cette saison.

Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) a également signé une soirée record, au rebond (11), dans une défaite de son équipe, les Washington Wizards. Le n°2 de la Draft a ainsi signé son premier double-double (10 points à 3/10 aux tirs, dont 0/4 à 3-points, 11 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres en 27 minutes) en NBA. Son coéquipier et compatriote Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) a lui baissé le pied (9 points à 3/11, 4 rebonds et 2 passes décisives) après son formidable fin de saison. Le sophomore a retrouvé Stephen Curry (1,91 m, 36 ans), deux mois et demi après la finale olympique à Paris. Le shooteur des Warriors était de retour au jeu et il a bien aidé (24 points à 7/15, 3 rebonds et 6 passes décisives en 24 minutes) Golden State à aller chercher une sixième victoire en sept matches.

A noter que l’ex-Chalonnais Kyshawn George (2,00 m, 20 ans), autre rookie des Wizards, a marqué 20 points (à 6/17 à 3-points !) en plus de prendre 6 rebonds et donner 4 passes décisives en 38 minutes.

La défaite des Atlanta Hawks contre les Boston Celtics (93-123) a été plus large encore. Toujours titulaire, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) a signé quelques paniers spectaculaires même s’il peine encore à trouver de l’adresse (15 points à 6/15 aux tirs, dont 1/6 à 3-points, 3 rebonds et 2 passes décisives en 30 minutes) et aller régulièrement sur la ligne des lancers francs (2/2).

Mais aussi des Français qui gagnent

Dans les autres rencontres, on notera la septième victoire en autant de matches pour Oklahoma City et Ousmane Dieng (0 point à 0/3 aux tirs mais 4 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 8 minutes), face au Magic d’Orlando (102-86). Son ancien coéquipier du Pôle France Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) a lui marqué 6 points à 3/5 et capté 2 rebonds en 19 minutes en sortie de banc lors de la victoire de Portland à La Nouvelle Orléans (100-118). Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) n’a pas eu à forcer (8 points à 4/5, 8 rebonds et 4 passes décisives en 30 minutes) lors de la victoire de Minnesota face aux Charlotte Hornets (114-93) de Tidjane Salaün (5 points à 2/10, dont 1/7 à 3-points, 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception en 22 minutes) et Moussa Diabaté (2 points à 1/1 et 5 rebonds en 11 minutes). Comme ces deux derniers, Pacôme Dadiet a perdu avec les New York Knicks, à Houston (109-97). De plus, il n’est pas entré en jeu.