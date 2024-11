Malgré son quasi triple-double avec les contres, Victor Wembanyama n’empêche pas le comeback des Clippers

Un triple-double avec les contres, Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) l’a déjà réussi une fois dans sa carrière, en février dernier. Pour la deuxième fois, il faut attendre encore un peu, même s’il en est passé tout proche cette nuit.

Victor Wembanyama exceptionnel en défense, moins en attaque

En cette veille d’Election Day aux États-Unis, les trente franchises NBA étaient sur le parquet cette nuit. Aucune rencontre ne sera en effet disputée ce mardi 5 novembre au vu des événements politiques. Le dernier match avant cette pause de 24 heures opposait les équipes de deux Français : les Spurs de Wembanyama aux Clippers de Nicolas Batum (2,03 m, 35 ans). La saison dernière, la franchise de Los Angeles a remporté les trois oppositions face aux Texans. Ces derniers se voulaient donc revanchards. Et ils ont réussi à éteindre d’entrée le public du tout nouvel Intuit Dome – et de son fameux “Wall” de fans – en leur infligeant un 40-14 dans le premier quart-temps. En début de match, Wembanyama est resté discret en attaque car concentré sur la protection de son arceau. Mais au fur et à mesure que le match avançait, il a dû redoubler d’efforts pour maintenir à flots son équipe qui se faisait remonter. Sans succès au bout du compte.

Il faut dire que de l’autre côté du terrain, le prodige français n’est pas exempt de tout reproche. Son 9/22 aux tirs (dont 2/9 à trois points) a coûté cher à son équipe, avec une sélection de tirs suspecte. Il s’entête toujours autant à tirer de loin, avec l’aval du staff mais parfois contre le cours du jeu. D’autant que le reste des Spurs n’a pas non plus réussi à trouver la mire de loin (11/41 soit 26,8% au global). De leur côté, les Clippers ont été plus adroits à trois points (51,4%) qu’à deux points (45,6%), notamment à cause d’un Victor Wembanyama terrifiant dans la raquette. Ce dernier termine avec une ligne statistique complète de 24 points, 13 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 9 contres en 34 minutes, mais un plus/minus de -20. Il n’est pas non plus passé loin d’un nouveau five-by-five.

Wemby's highlights tonight: 24 PTS | 13 REB | 9 BLK 👽| 3 STL pic.twitter.com/KSQ2XT6EGo — WembyMuse (@Wemby_Muse) November 5, 2024

S’éloigner de la raquette pour éviter Wembanyama : une recette qui fonctionne

Après la rencontre, son vis-à-vis Ivica Zubac (17 points à 6/17 aux tirs, 13 rebonds) a confirmé à quel point Wembanyama était dur à affronter : « J’ai appris aujourd’hui que le seul moyen de marquer quand il est dans la raquette est de dunker. Il est tellement grand, a la plus grande envergure que je n’ai jamais vu… Il va tout contrer si tu tentes un hook ou un floater, donc il faut y aller en force. »

Les Clippers ont fait tomber une avalanche de tirs à trois points en contre-attaquant sur les paniers manqués des Spurs. Après ce premier quart-temps perdu 14-40, ils ont gagné les trois suivants 34-16, 34-30 et 31-18 pour l’emporter. Cette remontée d’un déficit de 26 points est le troisième plus grand comeback de la franchise sur les 25 dernières années.

Maladroit mais important dans la circulation de balle et l’organisation du jeu des deux côtés du terrain, Nicolas Batum termine avec 3 points à 1/5 aux tirs (dont 1/3 à 3-points), 1 rebond et 2 passes décisives en 20 minutes en sortie de banc, pour un plus/minus de +12. Le grand artisan du comeback est le gaucher Amir Coffey (21 points en sortie de banc). Les Spurs et les Clippers ont désormais le même bilan de 3 victoires pour 4 défaites, et figurent en 11e et 12e position de l’Ouest.