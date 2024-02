Trente-quatre ans après, Victor Wembanyama a signé un triple-double avec 10 contres

Les souvenirs ont sans doute afflué à la Scotiabank Arena à l’approche du coup d’envoi. Ancienne proviseure au lycée Joliot-Curie de Nanterre et désormais installée à Toronto et à la tête du lycée français de la ville, Barbara Martin assistait au premier match NBA de Victor Wembanyama, qu’elle aime appeler sa « graine d’avenir ». « Je me souviens encore de comment on organisait les cours : la philosophie à l’aéroport, la biologie par Zoom », écrivait-elle, sur Instagram, après le récital de son protégé. À cette longue liste de souvenirs, s’ajoute désormais un triple-double de son ancien élève lors de la large victoire des Spurs contre Raptors (122-99), après sept défaites de rang.

Seulement le 4e rookie à faire un tel triple-double

Déjà auteur d’une telle prouesse contre Détroit le mois dernier (16 points, 12 rebonds, 10 passes), Wemby continue de marquer l’histoire en devenant le quatrième rookie de l’histoire de la NBA à signer un tripe-double avec 10 contres, trente-quatre ans après David Robinson (1990), n°1 de la draft 1987 et iconique pivot des Spurs de 1989 à 2003. Le natif du Chesnay (Yvelines), après quelques matchs légèrement en dessous de ses standards élevés, a fini avec 27 points à 10/14 aux tirs, 14 rebonds et 10 contres, ajoutant 5 passes décisives, le tout en 29 minutes. « Avec David Robinson, je suis en bonne compagnie. Et c’est encore plus significatif parce que c’est la famille : ce sont les Spurs », a-t-il déclaré après coup, affirmant qu’il « ne l’a pas vu jouer enfant » mas qu’il « a appris de lui ». Une telle ligne de stats est une première depuis Clint Capella en janvier 2021 (13 points, 19 rebonds, 10 contres).

Meilleur conteur de la ligue (3 blocks / match), Wemby a assuré le spectacle comme ce poste dunk sur Jakob Poeltl ou ce double contre sur Scottie Barnes. « Pour je-ne-sais-quelle raison, j’étais dans un grand jour, j’ai commencé fort. C’est la NBA : on connait des hauts et des bas et ce soir, c’était un haut », continue-t-il.

Simple point de vue personnel mais avoir conscience de son environnement et se souvenir des personnes qui l'ont accompagné comme le fait Wemby est une force. Ici avec Barbara Martin, aujourd'hui proviseure au lycée français de Toronto, après le match contre les Raptors. pic.twitter.com/BaBuQKXFN5 — Théo Quintard (@TheoQuintard) February 13, 2024

Interrogé sur la possibilité d’un quadruple-double, Victor Wembanyama a joué la carte de l’autodérision et de l’humour. « J’y ai pensé mais j’essaye de gagner en premier », glisse-t-il. Avant d’ajouter avec de la suite dans les idées : « J’ai presque réussi un quintuple-double avec les pertes de balle (7) ».

C’est sur cette 11e victoire en 54 matchs que les Spurs quittent le Canada pour rallier Dallas avant le All-Star week-end, où Wemby disputera le Skills Challenge, un concours d’habileté, et le Rising Stars Challenge, un match opposant les première et deuxième années NBA et quelques joueurs de G-League.

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).