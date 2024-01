Victor Wembanyama réalise son premier triple-double et San Antonio l’emporte

Victor Wembanyama a réalisé le premier triple-double de sa carrière NBA et San Antonio s’est imposé 130 à 108 sur le parquet de Détroit ce mercredi 10 janvier.

Le deuxième triple-double le plus rapide de l’histoire

Utilisé comme un créateur ou facilitateur de jeu, le rookie a cumulé 16 points à 6/16 aux tirs, 12 rebonds et 10 passes décisives (pour 0 balle perdue) en seulement 21 minutes de jeu, puisqu’il est toujours contraint sur son temps de jeu. C’est le triple-double le plus rapide de l’histoire de la NBA après celui de Russell Westbrook (en 20 minutes) en 2014. Le n°1 de la Draft 2023 est également le cinquième joueur le plus jeune de l’histoire (20 ans et 6 jours) à avoir réalisé un triple-double après Josh Giddey, LaMelo Ball, Markelle Fultz et Luka Doncic.



« Il a un tel QI et un tel sens du jeu. J’ai l’impression qu’il commence à maîtriser le jeu, et que c’est utile pour nous tous », a confié son coéquipier Devin Vassell. C’est la sixième victoire de la saison des Spurs qui ont pu profiter de l’équipe la plus faible de NBA. Celle-ci était d’ailleurs privée de son leader Cade Cunningham, permettant à Killian Hayes (4 points à 2/8 aux tirs, 4 rebonds et 12 passes décisives en 32 minutes) de retrouver le cinq majeur.