[Vidéo] Le 2e five-by-five en carrière de Victor Wembanyama

Quelques jours après avoir réalisé son plus petit match au scoring en NBA (6 points), Victor Wembanyama a immédiatement réagi en signant un five-by-five, son 2e en carrière. Face à l’un des plus faibles équipes de la saison 2024-25 en NBA, le Jazz d’Utah, Wemby a ainsi compilé 25 points à 9/20 aux tirs, 9 rebonds, 7 passes décisives, 5 interceptions et 5 contres en 34 minutes. Il est seulement le 3e joueur de l’histoire de la NBA à parvenir à reproduire un five-by-five.

Retrouvez les plus belles actions de Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) dans le tweet ci-dessous.