Décidément sur courant alternatif, Victor Wembanyama signe un five-by-five dans une victoire !

Seulement 6 points marqués dans un match NBA, ce n’était jamais arrivé à Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans). Alors forcément, sa performance contre Oklahoma City a déçu beaucoup de monde, mais pas autant que lui-même. Pour son premier back-to-back de la saison, mettant de côté les inquiétudes sur son état de forme physique, le prodige français a décidé de rebondir.

L’envie de prouver

Dès l’entame de match, il a montré sa volonté de marquer les esprits, et de faire taire les critiques naissantes. Il a pris six tirs dans les six premières minutes, dans un élan offensif qui n’est pas trop son genre. Et contrairement aux matchs précédents, ses tentatives sont rapidement rentrées, notamment à trois points. Rapidement double-team par les défenseurs du Jazz après un début en fanfare, il a malgré tout continué à shooter, avec cette fois moins de réussite (4/13 à trois points sur le match). De manière générale, Wembanyama a tenté énormément de choses en première période, avec plus ou moins de succès. Et parfois au détriment de la circulation de balle, ce qui a coûté aux Spurs (47-53 à la mi-temps), en plus d’un banc pas du tout au rendez-vous.

Alors au retour des vestiaires, lui comme son équipe ont changé de mentalité. Le ballon a beaucoup mieux tourné entre les joueurs, avec un Chris Paul toujours en mode maestro malgré ses 39 ans (19 points, 7 rebonds, 10 passes décisives). Wembanyama, quant à lui, s’est concentré sur la défense et le jeu collectif en seconde période. Il a accumulé les passes décisives, les interceptions et les contres. De quoi permettre aux Spurs de remporter le troisième quart-temps 30-14, et de garder cet écart d’une quinzaine de points jusqu’à la fin du match. La franchise texane l’emporte finalement en déplacement chez la seule équipe qui n’a pas encore gagné en NBA (106-88). Avec une dernière interception et un dernier trois points pour couronner le tout, leur n°1 de Draft français termine avec 25 points à 9/20 aux tirs, 9 rebonds, 7 passes décisives, 5 interceptions et 5 contres en 34 minutes.

Wemby highlights vs. Utah: 25 PTS | 9 REB | 7 AST | 5 STL | 5 BLK pic.twitter.com/caAjxtbujv — WembyMuse (@Wemby_Muse) November 1, 2024

Entrer encore un peu plus dans l’histoire

Un five-by-five dénote d’un joueur complet, capable de tout faire des deux côtés du terrain. Et c’est surtout extrêmement rare. Wembanyama en avait déjà réussi un en fin de saison dernière, comme seulement 14 autres joueurs avant lui, dont un certain Nicolas Batum (2,03 m, 35 ans). Mais seulement deux autres joueurs ont réussi à reproduire cette performance : Hakeem Olajuwon (6) et Andréi Kirilenko (3). En signant son deuxième five-by-five à seulement 20 ans, le natif de Chesnay semble en bonne voie pour les rattraper et devenir le leader historique de cette catégorie. Ce qui correspondrait à son idée de devenir le joueur le plus complet possible. « Ça me montre que je peux aider mon équipe dans tous ces secteurs. Ça doit devenir quelque chose de régulier, que je dois faire plus souvent » a-t-il avancé après la rencontre.

Surtout, sa performance a permis aux Spurs d’engranger leur deuxième victoire de la saison, en cinq matchs. Le géant tricolore termine en effet avec… +43 de plus/minus ! Ses statistiques sont donc loin d’être dans le vide. Le grand sourire qu’il a affiché sur le banc en fin de match était d’ailleurs probablement dû à la victoire de son équipe qu’à sa performance individuelle. « J’adore gagner, vraiment, c’est ce que j’aime le plus dans la vie » révélait-il après son tout premier succès la saison dernière. Au vu du piètre niveau affiché par les jeunes joueurs depuis le début de saison, les victoires des Spurs pourraient rester rares, d’où l’intérêt de les savourer. Surtout si une performance historique de Wembanyama est nécessaire à chaque fois.