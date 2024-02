Victor Wembanyama réalise son premier five-by-five mais San Antonio cède chez les Lakers

Victor Wembanyama le tient son premier five-by-five. Passé à un passe décisive de le réaliser la veille à Sacramento, le rookie français a cette fois cumulé 27 points à 7/16 aux tirs (dont 3/8 à 3-points), 10 rebonds, 8 passes décisives (pour seulement 2 balles perdues), 5 interceptions et 5 contres en 31 minutes. Mais cela n’a pas suffi puisque les Spurs sont venus échouer de peu (123 à 118) sur le parquet des Los Angeles Lakers.

That kid is SPECIAL!! 👽 — LeBron James (@KingJames) February 24, 2024

C’est en tout cas le premier five-by-five en NBA depuis celui de Jusuf Nurkic en 2019. Et le natif du Chesnay est le plus jeune à l’avoir réalisé. De plus, personne depuis Michael Jordan en 1987 n’avait enchaîné deux matches à 5 contres et 5 interceptions.

