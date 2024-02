Fin de match mal maitrisé pour Victor Wembanyama et les Spurs à Sacramento

Après quelques jours de repos consécutifs au All-Star week-end, les Spurs retrouvaient le chemin des parquets. Les hommes de Gregg Popovich ont laissé échapper le match dans les dernières minutes chez les Kings de Sacramento (127-122).

Victor Wembanyama a été maladroit aux tirs mais a livré un match correct avec 19 points à 8/21 aux tirs, 1/6 derrière l’arc, 13 rebonds, 4 passes, 5 interceptions et 5 contres en 31 minutes. « Depuis le début de saison, Victor a dépassé mes attentes et est en train de vivre ce qu’a vécu David Robinson : on commence à prendre ce qu’il fait pour acquis », expliquait coach Pop en conférence de presse d’avant-match, qui a également indiqué que son temps de jeu devrait légèrement dépasser les 30 minutes d’ici la fin de saison. « Avec David, on terminait un match et je lui disais : mince, David, combien as-tu marqué de points, pris de rebonds ? Je pensais qu’il avait 12 ou 15 points, et puis je regardais les stats, et en fait il avait 24 points, 11 rebonds et 3 contres. C’est un peu pareil avec Victor. »

Fatigué par le All-Star week-end où il a disputé le Rising Stars Challenge et le Skills Challenge, Wemby a eu fort à faire face au pivot lituanien Domantas Sabonis, de nouveau en triple-double (22 points à 11/15 aux tirs, 11 rebonds et 11 passes en 33 minutes) et grand oublié du All-Star Game. S’il espère atteindre doubler le nombre de victoires des Spurs et ainsi faire finir avec au moins 22 victoire, le MVP en titre de Betclic ÉLITE a pointé le « manque d’expérience » de son équipe en conférence de presse. Les Spurs d’un bon Devin Vassell (32 points à 13/18 aux tirs, 7 passes en 37 minutes) rejoueront dès vendredi soir face aux Los Angeles Lakers, battus par les Golden State Warriors (128-110) sans LeBron James dont le retour est espéré face aux Texans.