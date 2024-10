Wembanyama signe son plus petit total de points en NBA, face à son rival

Si Bilal Coulibaly a battu son record de points sur un match NBA, pour son camarade de la génération 2004 et ancien coéquipier des Metropolitans 92, Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans), la soirée fut tout autre. La star des San Antonio Spurs a signé son plus petit match au scoring (6) en NBA, avec son plus faible nombre de tirs sur un match (5).

Coupé du jeu par la défense d’Oklahoma City, émoussé physiquement et touché à la cheville, Victor Wembanyama a été éclipsé par son rival Chet Holmgren (2,16 m, 22 ans). Ce dernier est venu couper une passe destinée à Wemby sur la première action avant de contre Jeremy Sochan. De quoi donner le ton. Globalement, le jeu physique du Thunder n’a pas plus à la star française qui est même rentrée aux vestiaires dans le deuxième quart-temps, après avoir reçu un coup.

Ousmane Dieng s’illustre en sortie de banc

N’ayant pas tenté le moindre tir en deuxième mi-temps, Victor Wembanyama a terminé à 6 points à 1/5 aux tirs, 8 rebonds, 2 passes décisives, 3 contres et 4 balles perdues en 27 minutes. San Antonio s’est incliné 105 à 93 à OKC, équipe qui a signé là sa quatrième victoire en autant de matches sur ce début de saison.

Outre Holmgren (19 points à 7/10, dont 3/3 à 3-points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions, 2 contres et 5 balles perdues en 28 minutes), le Thunder a pu compter sur un bon Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) en sortie de banc (5 points à 2/5, 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 19 minutes). Côté Spurs, Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans) a joué 3 minutes pour 1 rebond et 1 passe décisive.