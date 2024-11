Guerschon Yabusele grand artisan de la 2e victoire des Philadelphie Sixers

Si Guerschon Yabusele vit un joli retour en NBA d’un point de vue individuel, cela n’est pas vraiment le cas sur le plan collectif. Privé de ses deux joueurs stars en début de saison, Joël Embiid et Paul George, le retour de ce dernier récemment ne change pas vraiment la dynamique des Philadelphie Sixers. Situé dans les bas-fonds de la Conférence Est, Philly a cependant su décrocher sa 2e victoire de la saison dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 novembre, avec Guerschon Yabusele en meilleur marqueur !

Un 3e quart de folie pour Guerschon Yabusele… mais pas les paniers de la gagne

Face aux Charlotte Hornets de Tidjane Salaün et Moussa Diabaté, l’international français a notamment réalisé un 3e quart-temps de haut-niveau, marquant 12 de ses 20 points du jour (8/13 aux tirs dont 2/4 à 3-points, avec 8 rebonds et 1 ballon perdu en 31 minutes). L’ancien Madrilène a même eu l’opportunité de sceller la victoire des Sixers, sauf qu’il a raté deux lancers francs cruciaux dans les dernières secondes, dont le 2e a heureusement été capté par un coéquipier (Caleb Martin) au rebond.

Pour les Tricolores des Hornets, rien de vraiment nouveau sur cette rencontre, si ce n’est la 2e titularisation de suite de Tidjane Salaün (2 points à 1/5 aux tirs, 9 rebonds, 2 passes et 2 ballons perdus en 19 minutes), tandis que Moussa Diabaté est toujours un aspirateur à rebonds (4 points à 2/4 et 11 rebonds dont 5 offensifs en 23 minutes).

First home win ✊🏾 On to the next one 💙❤️ pic.twitter.com/PWkNiIsZwq — Guerschon Yabusele (@yabusele28) November 11, 2024

Dans le reste des matchs de la soirée pour les Français, Rudy Gobert a lui été plus discret dans une courte défaite des Minnesota Timberwolves contre le Miami Heat (94-95). Lui et sa franchise se sont faits berner sur l’une des dernières possessions du match par un joli système avec le Serbe Nikola Jovic à la finition pour repasser devant d’un panier avec la faute. Celui qui a récemment atteint les 9 000 rebonds en carrière en NBA (57e joueur de l’histoire avec le haut total) a enregistré sur cette rencontre 7 points à 2/4 aux tirs, 13 rebonds, 2 contres et 2 ballons perdus en 33 minutes.

Enfin, Ousmane Dieng a subi l’une des rares défaites de la saison d’Oklahoma City contre les Golden State Warriors (116-127), leaders de la Conférence Ouest désormais à égalité de bilan avec le Thunder. Le Tricolore a joué 11 minutes pour 2 points à 1/5 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives. La déconvenue a été encore plus large pour les Portland Trail Blazers de Rayan Rupert, balayé par les Memphis Grizzlies (89-134). Le petit frère d’Iliana Rupert en a profité pour jouer 15 minutes et inscrire 2 points à 1/4 aux tirs, 5 rebonds et 2 ballons perdus.