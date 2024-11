20 points, 6 passes décisives et un gros poster : Bilal Coulibaly encore une fois impressionnant

Les Washington Wizards semblent encore une fois destinés à terminer dans les dernières places de la Conférence Est. Mais au sein de cette jeune équipe qui montre des belles choses mais n’arrive toujours pas à les convertir en victoires, Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) est un gros motif d’espoir. Il l’a encore prouvé cette nuit.

Quatrième match à 20 points ou plus

À cause d’un déplacement exceptionnel de trois jours au Mexique, les Washington Wizards sont en retard sur les autres équipes et n’ont disputé que 8 matchs. Et Coulibaly a désormais dépassé les 20 points sur la moitié de cet échantillon. C’est dire à quel point l’ailier français a progressé cet été, lui qui n’avait dépassé ce total que… deux fois sur les 63 matchs de sa saison rookie. Cette nuit, sur le parquet d’un Orlando Magic qui vise les playoffs, il a une nouvelle fois joué avec la confiance au maximum. Dès l’entame du match, il a accepté sa double-mission du soir : celle d’être agressif offensivement, et de s’occuper de l’ailier allemand Franz Wagner en défense. Il a gêné au maximum ce dernier, qui a tout de même réussi à marquer 23 points et 7 passes décisives, mais en 20 tirs.

En attaque, l’ancien protégé de Vincent Collet a multiplié les pénétrations et les coupes vers le panier. Et avec une superbe réussite, puisqu’il termine à 82% aux tirs, en plus de 6 passes décisives obtenues sur des kicks vers les shooteurs à l’extérieur. Sa ligne statistique complète (20 points à 9/11 dont 1/3 à 3-points, 6 rebonds, 6 passes décisives, 1 interception et 3 contres en 37 minutes) est excellente. Il était tout simplement le meilleur joueur de Washington sur le parquet. Il a marqué 9 points dès le premier quart-temps, mettant son équipe sur les bons rails. Et comme cerise sur le gâteau, il s’est offert un superbe poster dunk en tout début de match, montrant encore une fois son intrépidité :

GET UP BILAL 🗣️ pic.twitter.com/GNxwNeBiGS — Washington Wizards (@WashWizards) November 10, 2024

Toujours pas de troisième victoire

Dans ses éclats de passeur, Coulibaly a notamment servi – et inversement – Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans), qui n’était pas en réussite mais a tout de même noirci la feuille de statistiques : 11 points à 3/10 aux tirs (dont 2/6 à 3-points), 3 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 2 contres en 25 minutes. Celui-ci poursuit sur sa lancée de matchs à multiples contres, malgré un temps de jeu toujours réduit. On peut aussi noter dans la rencontre les 15 points et 7 rebonds avec quatre 3-points du Suisse Kyshawn George. Mais portés par la fougue de cette jeunesse qui leur a coûté pertes de balle et tirs ratés, les Wizards n’ont pas réussi à résister aux assauts du Magic. La franchise floridienne l’emporte finalement de 27 points grâce à une grosse seconde période.

Virtuellement 12e de l’Est avec 2 victoires pour 6 défaites, l’équipe de Coulibaly et Sarr sera en back-to-back demain soir à Houston. Avant deux déplacements chez les deux n°1 de Draft français, à San Antonio puis Atlanta les nuits des 14 et 16 novembre.