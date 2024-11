La paire tricolore des Hornets en avant : titularisation pour Salaün, +34 de +/- pour Diabaté !

Après Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, le 3e laron du top 10 de la Draft NBA 2024, Tidjane Salaün, a enfin pu vivre l’excitation d’être dans le cinq majeur de son équipe au coup d’envoi de la rencontre contre les Indiana Pacers. Malgré cette promotion de titulaire, l’ancien de Cholet est resté dans ses standards (2 points à 1/6 aux tirs dont 0/3 à 3-points, 7 rebonds dont 3 offensifs en 21 minutes de jeu) aux côtés du meneur star Lamelo Ball (31 points à 10/29 aux tirs).

15 rebonds : le chiffre de la soirée pour les intérieurs français

Et cette fois, il aurait peut-être valu mieux rester avec les remplaçants pour le frère de Janelle Salaün, comme son compatriote Moussa Diabaté. Car lors de la victoire contre la franchise d’Indy, c’est le banc des Hornets qui a su faire la différence, avec notamment le rebond de l’intérieur français. S’il n’a pas marqué en 29 minutes de présence sur le terrain, l’ancien des Clippers a capté 15 rebonds dont 4 offensifs, avec également 3 contres, pour totaliser un plus/minus de +34 (le 2e plus élevé avec Cody Martin).

Quinze était le chiffre de la soirée pour les Tricolores, avec également les 15 rebonds de Rudy Gobert lors la victoire des Minnesota Timberwolves face aux Portland Trail Blazers de Rayan Rupert (127-102). Le natif de Saint-Quentin a également ajouté 8 points et 3 contres en 23 minutes de jeu, mais a été perturbé par les fautes (5). En face, son jeune compatriote Rayan Rupert a joué 7 minutes pour 3 points à 1/2 aux tirs. Nicolas Batum (Los Angeles Clippers) et Pacôme Dadiet (New York Knicks) ont également peu joué (11 et 5 minutes de jeu), n’ont pas marqué mais ont gagné, respectivement contre les Sacramento Kings et les Milwaukee Bucks.

Rudy cette nuit 🇫🇷 8 PTS

15 REB

3 BLK

4-5 FG pic.twitter.com/ooKC9Rc7Sq — NBA France (@NBAFRANCE) November 9, 2024

Les retrouvailles entre Yabusele et Lebron James depuis le poster des JO

Une sensation de victoire que connaît trop peu Guerschon Yabusele avec les Philadelphie Sixers, ces derniers ayant encaissé leur 7e défaite en 8 matchs face aux Los Angeles Lakers (116-106). Le vice-champion olympique retrouvait pour la première fois Lebron James depuis son poster mythique en finale des JO. Mais dans la cité des Anges, le King reste le natif d’Akron, qui a grandement contribué à la victoire de sa franchise avec un triple-double (21 points, 12 rebonds et 13 passes décisives pour 42 d’évaluation !). À Los Angeles, l’ancien Madrilène a lui aussi été à son aise (14 points à 5/6 aux tirs dont 3/4 à 3-points, 5 rebonds et 1 contre en 23 minutes de jeu) face pourtant à l’un des meilleurs défenseurs NBA, Anthony Davis.

GUERSCHON ! 🇫🇷 14 POINTS

5 REBONDS

5/6 FG

3/4 3PM pic.twitter.com/3WEUelQnOE — NBA France (@NBAFRANCE) November 9, 2024

Dans le reste de la soirée, Zacharie Risacher et la paire tricolore de la capitale, Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly, ont vécu une soirée plus discrète dans une défaite de leur franchise. Chez les Detroit Pistons (122-121), l’ancien de la JL Bourg n’a marqué que 7 points (2/7 aux tirs dont 0/3 à 3-points) mais a fait parler sa taille pour capter 5 rebonds dont 4 offensifs, avec 3 passes décisives pour 3 ballons perdus. C’est un ancien n°1 de la Draft (2021), Cade Cunningham, en grande forme avec un triple-double, qui a donné la victoire aux Pistons avec un drive et un contre décisifs. Pour Alexandre Sarr (8 points à 3/11 en 25 minutes, 5 rebonds, 5 passes décisives mais 4 ballons perdus) et Bilal Coulibaly (10 points à 4/9 aux tirs), la défaite a été beaucoup plus nette à Memphis (128-104).