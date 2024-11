Intérimaire au poste 5, Guerschon Yabusele réussit un début de saison parfait dans son rôle

Le Guerschon Yabusele (2,01 m, 28 ans) de 2017 était arrivé en NBA avec un manque de maturité dans le jeu qui lui a coûté sa place. Mais une fructueuse carrière européenne plus tard, “l’ours dansant” est revenu dans la grande ligue américaine avec plus d’expérience, et s’intègre pour l’instant avec une facilité déconcertante.

Malgré son salaire minimum – le douzième des Sixers – Yabusele a la confiance de son coach Nick Nurse qui lui donne un rôle important en sortie de banc. Celui-ci le suivait déjà depuis plusieurs années et a poussé pour son recrutement cet été. En l’absence de Joel Embiid et Paul George, il a été le septième joueur le plus utilisé de l’équipe, avec 21 minutes par match. Et ce dans un rôle clair même si inhabituel pour lui : celui de pivot remplaçant. Ailier-fort depuis des années, il est en effet utilisé au poste 5 quasiment 95% du temps.

« Initialement, j’avais la vision d’un joueur à 16-17-18 minutes et capable de jouer sur plusieurs postes. Je le voyais écarter le jeu, être présent au rebond et apporter sa combativité. Et c’est à peu près ce qu’il fait. » Nick Nurse en conférence de presse

Poste 5 temporairement, en attendant de repasser poste 4 ?

Dans des cinq small-ball, le n°16 de la Draft 2016 apporte en effet sa science du rebond et son physique imposant pour ancrer la défense. Le tout en écartant le protecteur d’arceau adverse en attaque grâce à son tir à 3-points (39,3% avec 4,7 tentatives par match). Il arrive aussi à servir de connecteur (2,7 passes décisives) grâce à une compréhension du jeu accrue par son expérience en Europe. Avec 9,2 points de moyenne, il est le meilleur marqueur chez les remplaçants des Sixers, au sein d’une second unit qui comprend notamment des vétérans comme Eric Gordon ou Kyle Lowry. En bref, un profil de joueur complet et mature qui ressemble à une très bonne pioche pour la franchise de Philadelphie.

Défensivement, Yabusele inflige une perte de 5,8% aux pourcentages aux tirs de ses vis-à-vis. Aucun des joueurs de Philadelphie qui a disputé tous les matchs ne fait mieux. Le Français a aussi le troisième meilleur plus/minus (-0.2) dans ce groupe de neuf joueurs. Le cinq majeur est très peu performant en ce début de saison, et est souvent sauvé par le banc. La faute à l’absence des deux leaders Paul George et Joel Embiid. Andre Drummond, celui qui était prévu pour être pivot remplaçant, est actuellement titulaire. D’où le décalage de Yabusele en poste 5 remplaçant.

Et cela devrait durer pendant au moins trois matchs supplémentaires, puisque c’est la durée de la suspension que vient de recevoir Embiid à cause d’une altercation avec un journaliste. Au retour du pivot camerounais, il est probable que le Français repasse sur son poste naturel, celui d’ailier-fort. L’occasion de continuer sur sa lancée et de s’imposer un peu plus en NBA, et espérer amortir sur le long-terme l’investissement financier qu’il a consenti à sa signature.