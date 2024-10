Pour le GM des Sixers, Guerschon Yabusele « coche toutes les cases » pour réussir en NBA

Guerschon Yabusele est à l’aube de son retour en NBA. Cinq ans après sa dernière apparition dans l’Association, avec les Boston Celtics, l’ailier-fort veut désormais s’y faire une place dans la durée. Pour cela, il a choisi comme destination les Philadelphie Sixers cet été, après avoir payé de sa poche sa dernière année au Real Madrid.

À Philadelphie, Guerschon Yabusele (2,01 m, 28 ans) va évoluer au sein d’une équipe ambitieuse dans la conférence Est. Mais le médaillé d’argent aux JO a une carte à jouer, avec peu de concurrence sur son poste (Caleb Martin notamment) et un niveau de jeu bien meilleur qu’au moment de son départ du Massachusetts. Dans un entretien à L’Équipe, le manager général de l’équipe Daryl Morey a d’ailleurs confié ce que Guerschon Yabusele apportera à la franchise de Philly.

« On aura besoin de ses qualités au rebond, de sa ténacité et de sa taille. Ça peut ressembler à ce que les gens appellent les postes 4 et 5. Mais il sera aussi amené à monter au périmètre pour défendre sur les ailiers les plus grands. »