Axel Bouteille porte le Buducnost Podgorica dans son dernier match d’EuroCup
Axel Bouteille réalise une saison solide avec le Buducnost Podgorica
Axel Bouteille (2,01 m, 30 ans) continue d’enchaîner les prestations offensives de haut niveau en EuroCup. Ce mercredi, l’ailier français a été l’arme numéro une du Buducnost Podgorica lors de la victoire face à Lietkabelis (95-81), confirmant son statut de leader offensif au sein de l’effectif monténégrin.
Axel Bouteille encore au rendez-vous offensivement
Meilleur marqueur de la rencontre, l’international français (13 sélections) a compilé 22 points, 3 rebonds et 3 passes décisives. Une performance dans la continuité de ses sorties les plus abouties cette saison. Habitué aux cartons, l’ancien joueur de l’Élan Chalon s’était déjà illustré à la mi-novembre avec 26 points et 9 rebonds face aux Allemands de Chemnitz.
Dans une rencontre maîtrisée collectivement par les pensionnaires de Ligue adriatique, le natif de Roanne a su faire parler sa polyvalence offensive, sans forcer, avec un 5/6 à 2-points et un 4/5 à longue distance.
Boutsiele en soutien, le duo français toujours présent
À ses côtés, Jerry Boutsiele (2,04 m, 33 ans) a apporté sa contribution avec 8 points, 2 rebonds et 1 passe décisive. Les deux Français se connaissent bien, eux qui ont souvent évolué ensemble depuis leur première au Limoges CSP à partir de 2018.
Début octobre, le pivot tricolore s’était montré particulièrement dominant dans la raquette face au Cedevita Olimpija, avec un solide double-double à 20 points et 10 rebonds, rappelant son importance dans l’équilibre intérieur de l’équipe.
Podgorica solidement placé avant le choc face au Besiktas
Grâce à ce succès, Podgorica occupe la troisième place du groupe B de l’EuroCup avec un bilan de 9 victoires pour 5 défaites. Le club du duo français se projette désormais vers un choc face au Besiktas, qui compte actuellement une victoire de plus au classement après l’avoir emporté face à la JL Bourg ce mercredi.
Commentaires