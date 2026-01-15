Recherche
EuroCup

Axel Bouteille porte le Buducnost Podgorica dans son dernier match d’EuroCup

EuroCup - Axel Bouteille a brillé en EuroCup en terminant meilleur marqueur de la rencontre (22 points) entre le Buducnost Podgorica et Lietkabelis, remportée 95-81 par le club monténégrin. L'ailier français et son club assurent, avant un choc contre Besiktas.
00h00
Résumé
Axel Bouteille réalise une saison solide avec le Buducnost Podgorica

Crédit photo : Buducnost / Filip Roganovic

Axel Bouteille (2,01 m, 30 ans) continue d’enchaîner les prestations offensives de haut niveau en EuroCup. Ce mercredi, l’ailier français a été l’arme numéro une du Buducnost Podgorica lors de la victoire face à Lietkabelis (95-81), confirmant son statut de leader offensif au sein de l’effectif monténégrin.

Axel Bouteille encore au rendez-vous offensivement

Meilleur marqueur de la rencontre, l’international français (13 sélections) a compilé 22 points, 3 rebonds et 3 passes décisives. Une performance dans la continuité de ses sorties les plus abouties cette saison. Habitué aux cartons, l’ancien joueur de l’Élan Chalon s’était déjà illustré à la mi-novembre avec 26 points et 9 rebonds face aux Allemands de Chemnitz.

22
PTS
3
REB
3
PDE
Logo EuroCup
BUD
95 81
LIE

Dans une rencontre maîtrisée collectivement par les pensionnaires de Ligue adriatique, le natif de Roanne a su faire parler sa polyvalence offensive, sans forcer, avec un 5/6 à 2-points et un 4/5 à longue distance.

Boutsiele en soutien, le duo français toujours présent

À ses côtés, Jerry Boutsiele (2,04 m, 33 ans) a apporté sa contribution avec 8 points, 2 rebonds et 1 passe décisive. Les deux Français se connaissent bien, eux qui ont souvent évolué ensemble depuis leur première au Limoges CSP à partir de 2018.

Début octobre, le pivot tricolore s’était montré particulièrement dominant dans la raquette face au Cedevita Olimpija, avec un solide double-double à 20 points et 10 rebonds, rappelant son importance dans l’équilibre intérieur de l’équipe.

LIRE AUSSI

Podgorica solidement placé avant le choc face au Besiktas

Grâce à ce succès, Podgorica occupe la troisième place du groupe B de l’EuroCup avec un bilan de 9 victoires pour 5 défaites. Le club du duo français se projette désormais vers un choc face au Besiktas, qui compte actuellement une victoire de plus au classement après l’avoir emporté face à la JL Bourg ce mercredi.

