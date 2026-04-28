Après avoir validé son maintien en Élite 2, le Caen BC se tourne désormais vers l’avenir. Entre la continuité possible sur le banc avec Jean-Baptiste Lecrosnier et la volonté de structurer son projet avec un responsable de la performance, le club normand pose les premières pierres de sa reconstruction.

Une tendance à la continuité avec Jean-Baptiste Lecrosnier

Arrivé en cours de saison dans un contexte compliqué, Jean-Baptiste Lecrosnier a dû composer avec un effectif qu’il n’avait pas choisi. Un défi relevé avec sérieux, selon son président Loïc Adriaenssens, qui souligne sa capacité à avoir tiré le meilleur d’un groupe fragile.

Depuis janvier, le technicien a notamment apporté davantage de clarté dans le jeu, même si l’irrégularité est restée une constante. Capable d’enchaîner des séquences très abouties comme des passages plus difficiles, l’équipe caennaise a souvent souffert d’un manque de stabilité, notamment sur le plan mental.

Surtout, la tendance est désormais claire : sans être encore officialisée, la présence de Jean-Baptiste Lecrosnier sur le banc la saison prochaine apparaît aujourd’hui probable comme le précise l’homme fort normand dans les colonnes de Ouest France à travers un entretien fleuve.

» Ce n’est pas encore acté mais il y a des chances qu’il le soit, oui. «

Coudray et Brun évoqués pour un poste stratégique

En parallèle du dossier du coach, le Caen BC travaille sur la structuration de son organisation sportive avec la volonté de recruter un responsable de la performance (un directeur sportif).

Un poste clé, pensé pour améliorer l’anticipation, la cohérence sportive et la construction globale du projet. Dans cette réflexion, plusieurs noms circulent déjà autour du club, notamment ceux d’Hervé Coudray qui travaille actuellement à la fédération suisse de basket et l’ancien joueur professionnel Stephen Brun reconverti dans les médias, deux profils attachés à la Normandie et au club caennais.

Pour autant, la direction reste mesurée sur ces pistes. L’idée n’est pas de répondre à des envies individuelles, mais bien d’identifier le profil le plus pertinent au regard des besoins du club.

» Il y a plein de gens qui peuvent éprouver l’envie personnelle de se rapprocher de Caen et du Caen BC rappelle le président Loïc Adriaenssens. Mais là, en l’occurrence, c’est le CBC qui a des besoins. S’il se trouve qu’au travers de ce projet, cela peut cocher des cases de leur projet personnel, tant mieux. Mais le projet, c’est celui du CBC. »

Le message est clair : le futur responsable devra s’inscrire dans le projet du CBC et non l’inverse.

Structurer pour franchir un cap

Entre la probable continuité sur le banc et cette réflexion stratégique en interne, le Caen BC affiche une ligne directrice cohérente : stabiliser son fonctionnement pour progresser durablement.

Après une saison éprouvante, le club normand ne veut pas simplement corriger à la marge. Il entend poser des bases solides pour éviter de revivre un exercice aussi instable et retrouver, à terme, plus de constance et d’ambition en Élite 2.