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"De la Nationale 4 à la Coupe d'Europe, vous imaginez l'évolution ?!" : reportage dans les rues de Bourg-en-Bresse, une ville en fête - BeBasket