Officiellement maintenu grâce à sa victoire contre Denain (80-77), le SCABB a vécu une belle soirée dans l’ensemble vendredi. Mais le tableau a tout de même été largement terni par la rechute de son capitaine, Sébastien Cape.

Victime d’une lésion sévère aux ischios-jambiers fin janvier, le meneur ligérien fêtait son grand retour après onze semaines d’absence. Mais en attaquant le panier au bout de 5 minutes de jeu, le MVP de la finale de la Leaders Cup Pro B 2024 a été victime d’une blessure totalement identique.

« On a une grosse pensée pour lui », l’a salué son coach Julien Cortey en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Progrès. Sa saison est donc désormais officiellement terminée (7,6 points à 41% et 5,8 passes décisives en 25 matchs), et le Landais va repartir dans un long tunnel de rééducation, afin d’être rétabli à 100% pour la reprise.