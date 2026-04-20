EuroLeague : le Final Four 2026 d’Athènes affiche déjà complet !

Le verdict est tombé ce lundi : plus aucun billet n’est disponible pour le Final Four 2026 de l’EuroLeague. Organisé à Athènes du 22 au 24 mai, et au terme de sa 4ème phase de commercialisation, l’événement est désormais sold out.

L’engouement s’était déjà fait sentir dès la première mise en vente en février. Plus d’un million de fans s’étaient connectés simultanément pour tenter d’obtenir des billets… écoulés en moins de cinq minutes.

La suite a été du même acabit. Les phases 2 et 3 sont parties presque instantanément, confirmant une tendance désormais bien installée autour du Final Four : une demande massive pour un nombre de places très limité.

La dernière fenêtre de vente, positionnée entre la fin de la saison régulière et le début du Play-In, représentait l’ultime chance pour les supporters — notamment ceux des équipes encore en lice — de s’assurer une place pour le rendez-vous final.

2026 EuroLeague Final Four Athens presented by @etihad Ticket sales Phase 4 to start on April 20 🚨 All ticketing details for the 2026 EuroLeague Final Four Athens presented by Etihad are available at https://t.co/JpiW1THpPZ The road to the 2026 EuroLeague Final Four Athens… pic.twitter.com/yXacrIR6qc — EuroLeague (@EuroLeague) April 17, 2026

Athènes prête pour un week-end brûlant

Le Final Four se déroulera au Telekom Center d’Athènes, avec un programme désormais classique mais toujours très attendu. Les demi-finales ouvriront le bal le vendredi 22 mai (18h et 21h, heure locale), avant une journée de dimanche chargée. Ainsi le 24 mai débutera avec la finale du tournoi Adidas NextGen EuroLeague (réunissant certaines des meilleures écuries U18 du continent), avant de se conclure sur la grande finale de l’EuroLeague dès 21h.

Un format court, intense, qui participe largement à la rareté — et donc à la tension autour des billets. Un engouement très certainement dopé, aussi, par les grandes chances d’Evan Fournier et l’Olympiakos (1er au classement) de rallier le dernier carré.

That's another first place regular season finish secured for @Olympiacos_BC Will it be their year? pic.twitter.com/R7pCdnq9b1 — EuroLeague (@EuroLeague) April 16, 2026

Sur le terrain, la compétition reste totalement indécise. Six équipes ont déjà validé leur billet direct pour les playoffs : l’Olympiacos donc, mais aussi Valence, le Real Madrid , le Fenerbahce Istambul, le Zalgiris Kaunas et l’Hapoel Tel Aviv.

Les deux dernières places se joueront lors du Play-In entre le Panathinaikos, l’AS Monaco, le FC Barcelona et l’Etoile Rouge de Belgrade. Dix équipes sont donc encore en course pour tenter de rejoindre Athènes… où tout est déjà prêt en tribunes.