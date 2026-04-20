Monaco tire la langue sur cette fin de saison de Betclic ELITE. Battue deux fois seulement sur ses 24 premières sorties, les coéquipiers de Mike James, largement diminués par les blessures et les suspensions ces denières semaines, ont mordu la poussière lors des deux dernières journées de championnat de France.

Avec une dernière défaite en date dimanche face à l’Asvel sur le score de 83 à 87. Un match plus serré qu’imaginé au coup d’envoi alors que l’équipe du Rocher comptait 5 joueurs professionnels seulement sur la feuille de match. Une rencontre que les frères d’arme d’Alpha Diallo (2,01 m, 28 ans), aussi clutch qu’exemplaire avec 26 points et 5 rebonds au compteur, auraient peut être pu espérer remporter si leur leader Mike James ne les avait pas laissé tomber.

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Sanctionné pour un passage en force discutable dès la 12e minute de jeu, l’ancien arrière des Suns a littéralement dégoupillé. Enchaînant deux fautes techniques successives pour un jet de ballon dans les pieds d’un officiel avant de lui asséner différents noms d’oiseaux. Deux coups de sifflet synonymes d’exclusion immédiate pour Mike James et de 27 minutes de jeu particulièrement difficiles à négocier pour ses camarades au regard du contexte.

Une décision arbitrale que le MVP de l’EuroLeague 2024 a eu bien du mal à digérer. Ainsi avant même le résultat final de la rencontre et à la manière de ce qu’il avait déjà fait contre Le Mans et Bourg-en-Bresse plus tôt dans la saison, Mike James s’est fendu d’un tweet assassin sur son compte X. Déclinant toute responsabilité dans l’affaire, l’ancien Net de Brooklyn se posait une fois de plus en victime, accusant explicitement le corps arbitral de « tricher ».

Cheating again huh….. nasty work — Mike James (@TheNatural_05) April 19, 2026

Un nouveau pétage de plomb qui pourrait avoir des conséquences pour la Roca Team, qui avec cette 5ème défaite de la saison (dont une infligée par la ligue), n’est plus certaine de finir à la 1ère place du classement. Et donc de bénéficier de l’avantage du terrain jusqu’en finale le cas échéant.

Avec 3 matchs à jouer d’ici à la fin de l’exercice et 1 victoire d’avance au classement sur une équipe de Paris qu’ils affronteront lors de la 29ème journée, les hommes de Sergiy Gladyr n’ont plus le droit à l’erreur. Mike James non plus.