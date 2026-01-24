« Globalement, on a plutôt bien maîtrisé les choses », analyse Mickaël Hay après la victoire de l’Élan Béarnais à Rouen

Après avoir retrouvé le goût de la victoire sur le parquet du Rouen Métropole Basket vendredi soir (78-91), l’entraîneur de l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, Mickaël Hay et l’ailier-fort américain Marvin Clark sont revenus sur cette rencontre. Les deux acteurs partageaient ce même sentiment de satisfaction, malgré un relâchement et quelques frayeurs dans le troisième quart-temps.

Mickaël Hay : « Il y a deux choses en première mi-temps. Notre intensité défensive, déjà. Globalement, on a fait des gros stops parce qu’au bout de cinq minutes, ils n’ont marqué que 5 points. Et offensivement, on a trouvé de l’alternance justement entre les paniers intérieurs et l’adresse à 3- points. On a bien fait circuler le ballon. C’est vrai que sur ce premier quart-temps, c’est ce qui a vraiment fait la différence. On a continué dans le deuxième quart-temps, notamment offensivement, même si défensivement on s’est un petit peu relâché. Mais il y avait forcément une réaction de Rouen. C’est à la fois de la défense et de l’attaque et notamment en premier quart-temps.

C’est jamais évident de gagner de 20 points à l’extérieur à la mi-temps parce que forcément que l’adversaire a une réaction et même si tu as beau le dire à la mi-temps, inconsciemment les joueurs pensent que c’est déjà fait sauf qu’ils ne gagnent jamais un match en première mi-temps. Voilà. Ils sont revenus avec beaucoup d’intensité dans le troisième quart-temps. Ils sont revenus à -8. On a perdu énormément de balles dans le troisième quart-temps. On doit perdre 8 ou 9 ballons. Par contre, quand ils sont revenus à -8, on a vraiment fait de gros stops défensifs. Après Marvin (Clark) nous a libéré dans le tir à 3- points. Ils se sont peut-être usés dans le troisième et le quatrième quart-temps. Ils n’avaient plus d’essence. Mais globalement, on a plutôt bien maîtrisé les choses. »

Marvin Clark : « C’était un match qui allait se jouer surtout en défense. Nous nous sommes fixés une limite de points à ne pas dépasser aujourd’hui et nous avons réussi à respecter ce plan de jeu. Ils sont mieux revenus en deuxième mi-temps. Mais on a su bien réagir pour se remettre sur les bons rails. Nous avons réussi à gagner ce soir. »