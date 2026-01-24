Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

« Globalement, on a plutôt bien maîtrisé les choses », analyse Mickaël Hay après la victoire de l’Élan Béarnais à Rouen

ÉLITE 2 - Ce vendredi, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez a mis fin à une spirale négative de trois revers consécutifs en s'imposant sur le parquet de Rouen (78-91). L'entraîneur palois Mickaël Hay et l'ailier-fort américain Marvin Clark sont revenus sur cette rencontre, partageant le même sentiment de satisfaction malgré quelques frayeurs en fin de match.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Globalement, on a plutôt bien maîtrisé les choses », analyse Mickaël Hay après la victoire de l’Élan Béarnais à Rouen
Crédit photo : Cécile Thomas

Après avoir retrouvé le goût de la victoire sur le parquet du Rouen Métropole Basket vendredi soir (78-91), l’entraîneur de l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, Mickaël Hay et l’ailier-fort américain Marvin Clark sont revenus sur cette rencontre. Les deux acteurs partageaient ce même sentiment de satisfaction, malgré un relâchement et quelques frayeurs dans le troisième quart-temps.

Les réactions après Rouen – Élan Béarnais

 

Mickaël Hay : « Il y a deux choses en première mi-temps. Notre intensité défensive, déjà. Globalement, on a fait des gros stops parce qu’au bout de cinq minutes, ils n’ont marqué que 5 points. Et offensivement, on a trouvé de l’alternance justement entre les paniers intérieurs et l’adresse à 3- points. On a bien fait circuler le ballon. C’est vrai que sur ce premier quart-temps, c’est ce qui a vraiment fait la différence. On a continué dans le deuxième quart-temps, notamment offensivement, même si défensivement on s’est un petit peu relâché. Mais il y avait forcément une réaction de Rouen. C’est à la fois de la défense et de l’attaque et notamment en premier quart-temps.

C’est jamais évident de gagner de 20 points à l’extérieur à la mi-temps parce que forcément que l’adversaire a une réaction et même si tu as beau le dire à la mi-temps, inconsciemment les joueurs pensent que c’est déjà fait sauf qu’ils ne gagnent jamais un match en première mi-temps. Voilà. Ils sont revenus avec beaucoup d’intensité dans le troisième quart-temps. Ils sont revenus à -8. On a perdu énormément de balles dans le troisième quart-temps. On doit perdre 8 ou 9 ballons. Par contre, quand ils sont revenus à -8, on a vraiment fait de gros stops défensifs. Après Marvin (Clark) nous a libéré dans le tir à 3- points. Ils se sont peut-être usés dans le troisième et le quatrième quart-temps. Ils n’avaient plus d’essence. Mais globalement, on a plutôt bien maîtrisé les choses. »

Marvin Clark : « C’était un match qui allait se jouer surtout en défense. Nous nous sommes fixés une limite de points à ne pas dépasser aujourd’hui et nous avons réussi à respecter ce plan de jeu. Ils sont mieux revenus en deuxième mi-temps. Mais on a su bien réagir pour se remettre sur les bons rails. Nous avons réussi à gagner ce soir. »

 

Rouen
Rouen
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
Livenews
ELITE 2
00h00Grotzinger et Hamon-Crespin non retenus pour le Young Star Game LNB : « Un oubli scandaleux » pour Vincent Dumestre
À l’étranger
00h00Parker Jackson-Cartwright continue de s’éclater en Australie
ELITE 2
00h00« Globalement, on a plutôt bien maîtrisé les choses », analyse Mickaël Hay après la victoire de l’Élan Béarnais à Rouen
T.J. Shorts a retrouvé des responsabilités contre le Maccabi Tel-Aviv jeudi soir
EuroLeague
00h00Sous pression au Panathinaikos, T.J. Shorts répond sur le parquet face au Maccabi
Leon Stergar va-t-il prolonger au Limoges CSP ?
Betclic ELITE
00h00Limoges souhaite prolonger Leon Stergar
Pacôme Dadiet a retrouvé des sensations basket en G-League ce vendredi 23 janvier
G League
00h00Pacôme Dadiet enfin récompensé en G-League : 26 points et une première victoire avec Westchester
Betclic ELITE
00h00Chalon avec sa nouvelle recrue face à Cholet
Natéo Des Bordes a planté 21 points contre Tours
NM1
00h00Le Pôle France signe sa deuxième victoire de la saison, contre un poids lourd de NM1 !
Le Levallois Metropolitans Basketball Club prend encore un peu plus d'avance dans la poule A
NM1
00h00Levallois et Le Havre déroulent et creusent l’écart en tête des deux poules
Dario Gjergja revient sur la défaite de Limoges contre Strasbourg (82-86)
Betclic ELITE
00h00« Vous avez un pistolet pour que je me tire dessus ? C’est ça mon sentiment » ; Dario Gjergja, abattu après Limoges – Strasbourg
1 / 0
Livenews NBA
Ousmane Dieng a signé une prestation correcte en sortie de banc contre Indiana
NBA
00h00Petite soirée pour les Français en NBA, malgré les 21 points de Nolan Traoré
Devin Booker s'est blessé contre Atlanta
NBA
00h00Devin Booker et Jalen Green blessés lors de la défaite des Suns face aux Hawks
NBA
00h00Nolan Traoré a conquis tout le monde contre Boston, mais pense qu’il « peut et va faire mieux »
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
Guerschon Yabusele, ce mercredi à l'échauffement lors de New York - Brooklyn, va-t-il être transféré ce vendredi ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele poste un message mystérieux, un trade avec les Knicks en vue ?
Watson a pris ses responsabilités offensives, dépassant son précédent record de 32 points.
NBA
00h00Peyton Watson explose avec 35 points, record en carrière face aux Wizards
1 / 0