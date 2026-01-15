Recherche
Betclic ELITE

Juhann Begarin saisit sa chance du moment à Monaco

Betclic ELITE - Profitant des absences de Yoan Makoundou et Daniel Theis, Juhann Begarin a gagné du temps de jeu ces derniers jours avec Monaco. L'ailier tricolore a répondu présent, enchaînant deux prestations solides qui confirment sa montée en puissance.
00h00
Résumé
Juhann Begarin saisit sa chance du moment à Monaco

Juhann Begarin profite de la période pour retrouver de bonnes sensations avec Monaco en Betclic ELITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Juhann Begarin commence à récolter les fruits de sa patience à Monaco. Dans un contexte d’effectif amoindri par les blessures de Yoan Makoundou et Daniel Theis, la hiérarchie monégasque a été légèrement réorganisée. Alpha Diallo a glissé d’un poste pour renforcer le secteur intérieur, libérant ainsi des minutes sur l’aile. Une opportunité que Begarin a su saisir, en s’illustrant lors des deux dernières sorties de la Roca Team.

Des minutes et une efficacité retrouvée

Face à Nancy, Juhann Begarin a signé son meilleur match offensif de la saison. En 18 minutes, il a compilé 13 points, 3 rebonds et 2 passes décisives lors de la victoire monégasque (93-79). Il s’agit de son record de points cette saison, tout en égalant son record de passes.

 

L’ailier a ainsi dépassé la barre des 10 points pour la première fois depuis le 16 novembre dernier, date à laquelle il avait inscrit 11 unités contre Le Mans.

Dans la foulée, contre le BCM Gravelines-Dunkerque ce mardi, l’ancien joueur de Paris et Nanterre a confirmé avec une ligne statistique complète : 9 points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions en 21 minutes, lors du large succès de Monaco (101-82). Il a de nouveau égalé son record de passes, mais aussi son record d’interceptions, illustrant son impact des deux côtés du terrain.

Un rôle qui s’étoffe dans la rotation

À 23 ans, Juhann Begarin connaît un rôle limité dans la rotation de la Roca Team. L’ancien pensionnaire du Pôle France était considéré comme plus jeune comme un fort potentiel, au point d’avoir été drafté en NBA. Mais après une saison 2023-2024 mitigée à Nanterre – avec cependant une finale de Leaders Cup -, il a rejoint l’AS Monaco Basket à l’intersaison 2024.

Son énergie défensive, sa polyvalence sur le poste 3 et sa capacité à faire souffler les cadres en Betclic ELITE auraient pu l’amener à franchir franchir un cap dans un environnement très concurrentiel. Mais au lieu de ça, il a souvent été laissé de côté, même en championnat, au même titre que peut l’être un autre ailier au statut de joueur formé localement (JFL), Terry Tarpey.

Les matches de Juhann Begarin en Betclic ELITE cette saison
Les matches de Juhann Begarin en Betclic ELITE cette saison

Monaco en pleine dynamique

Seulement, bloqué dans son recrutement, limité en nombre de JFL, et avec un calendrier surchargé, l’AS Monaco doit de plus en plus regarder qui sont les joueurs sur son banc. Ainsi, en 2025-2026, Juhann Begarin est entré à 14 reprises sur les 15 rencontres de saison régulière. Hormis deux matches du début d’exercice contre l’Elan Chalon (8 minutes) et l’ASVEL (6), le prospect de la génération 2002 a toujours joué un minimum de 14 minutes. Discret sur tout décembre, à l’image de son match à Cholet (0 point à 0/5, 1 rebond et 2 passes décisives en 23 minutes), il a cette fois saisi l’opportunité de montrer qu’il n’est pas un simple faire-valoir de superstars.

Les performances de Begarin s’inscrivent dans une période particulièrement favorable pour Monaco. La Roca Team reste sur neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues et domine actuellement la Betclic ELITE (premier malgré leur pénalité, six succès de suite).

Sur la scène européenne, Monaco est également en pleine remontée. Le club s’est emparé de la deuxième place d’EuroLeague avec un bilan de 14 victoires pour 7 défaites, juste derrière l’Hapoel Tel-Aviv (14-6), à égalité avec Valence Basket et devant le FC Barcelone Basket.

Un rendez-vous important à venir

La dynamique sera mise à l’épreuve dès ce jeudi 15 janvier, avec un choc très attendu en EuroLeague face au Paris Basketball. Un retour dans la capitale pour Begarin et une nouvelle occasion pour lui de confirmer qu’il peut être un véritable facteur X dans une équipe monégasque lancée à pleine vitesse.

karbonator63
Il a surtout progressé mentalement.Je pense que le passage à Nanterre lui a fait du bien, bougon et frustré au début,sur le banc quand il ne respectait pas les consignes etc.Il s'est affirmé par la suite pour rejoindre Monaco (besoin de jfl)et attendre son heure,avec certainement un bon salaire…Faut être costaud avec en plus les changements de coach pour garder la gnaque! Bravo à lui,prochaine étape : trouver sa place en euroligue,a Monaco ou ailleurs.
flavor_flav
ailleurs, ce serait mieux. Il joue uniquement parce qu'il y a des blessés, dès qu'ils reviendront, il retrouvera le banc.
