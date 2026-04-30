Justine Loubens quitte Roche Vendée et rejoint Alicia Tournebize en NCAA

L’aventure de Justine Loubens (1,84 m, 18 ans) à la Roche Vendée touche à sa fin. Moins d’un an après son arrivée dans l’Ouest, l’internationale U18 a succombé aux sirènes (et aux salaires) du NIL en s’engageant mercredi avec l’université de South Carolina, l’une des places fortes du programme NCAA féminin. Elle y évoluera sous la coupe d’une légende du basket : Dawn Staley.

Formée au Pôle France, Justine Loubens sort d’une première expérience professionnelle concluante avec La Roche Vendée en LFB. Cadre du club vendéen, elle a compilé 6,5 points et 2,5 rebonds de moyenne en 24 matchs, tout en affichant un superbe 63,9% aux tirs sur cette campagne 2025-2026. Une saison rookie pour le moins prometteuse que l’enfant de L’Isle-Jourdain qui a donc décidé de poursuivre son développement outre-atlantique.

Arrière de grande taille (1,85 m), elle s’est surtout forgée une solide réputation par son tir extérieur et sa capacité à s’intégrer dans un collectif. Des qualités saluées par son futur coach, qui voit en elle l’une des meilleures shooteuses issues de l’Hexagone sur sa génération.

Sur le campus de South Carolina, Loubens retrouvera sa compatriote Alicia Tournebize, débarquée à USC en fin d’année dernière. Les deux joueuses se connaissent bien, pour avoir partagé plusieurs campagnes en équipes de France de jeunes, et auront pour mission de porter l’équipe, battue en finale de la March Madness en début de mois par UCLA, vers le titre. Un objectif à la mesure du statut de la fac de Caroline du Sud, sacrée à 3 reprises depuis 2017.

Dans un contexte ultra-compétitif, Justine Loubens aura l’opportunité de continuer sa progression sous les ordres de Dawn Staley. Icône du basket féminin, avec notamment 6 sélections au All-Star Game WNBA et 3 médailles d’or olympiques sous le maillot de Team USA en tant que joueuse et 3 titres de championne NCAA en tant que coach, l’ex-Tarbaise devrait être de bon conseil pour la joueuse tricolore.