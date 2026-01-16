Roanne finit par déborder l’Élan Béarnais
Affo Mama a joué un bien vilain tour à son ancien club
Depuis quelques semaines, le même scénario se répète pour l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez. Face à Poitiers, Blois, Vichy ou encore La Rochelle, les hommes de Mickaël ont laissé filer des rencontres qui semblaient pourtant à leur portée. Des défaites frustrantes qui pèsent lourd au classement. Ce vendredi, les sourires auraient pu revenir sur les visages béarnais. Dans le match après vingt minutes, les Béarnais ont pris la marée au retour des vestiaires. La Chorale de Roanne s’impose à Pau (88-93).
Du caractère et de la constance
Battu vendredi dernier par Denain dans les derniers instants de la rencontre (98-94), l’EBPLO espère relancer une dynamique ce vendredi 16 janvier avec la réception de Roanne. Face à une des meilleures écuries du championnat qui tourne à plein régime depuis l’arrivée du technicien français T.J. Parker sur le banc roannais, les Palois y ont cru jusqu’au bout mais n’ont toujours pas trouvé les ressources nécessaires pour sonner la révolte, s’imposer et relancer une machine enrayée.
Un Bryce Nze intenable porte l’Élan Béarnais à la pause
Dès le début du match, les hommes de Mickaël Hay ont fait preuve d’agressivité défensive. Sous l’impulsion d’un Bryce Nze omniprésent dans la raquette adverse (25 points et 4 rebonds), l’Élan Béarnais a joué les yeux dans les yeux avec la Chorale de Roanne (10-12, 5′). Les Ligériens se sont appuyés sur l’efficacité de Matthias Markusson (11 points) pour creuser un premier écart (10-17, 8′). Piqués dans leur orgueil, les Palois sont restés au contact grâce à un jeu rapide en transition. À l’issue d’un premier quart-temps offensif, c’est Roanne qui a pris le match en main (18-24, 10′).
Toujours derrière au tableau d’affichage sans jamais vraiment être distancé, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez a subi les foudres roannaises derrière la ligne à 3-points. Poussé par son public du Palais des Sports, les locaux ont su faire le dos rond pour recoller au score (30-33, 15′). Bousculés mais toujours devant, les Choraliens ont pu compter sur un Jahvon Blair très impactant (20 points) pour conserver un léger avantage jusqu’à la révolte paloise. À la mi-temps, les deux formations se sont quittées sur un score de parité (47-47, 20′).
Un coup d’accélérateur choralien fatal aux Béarnais
Revenus sur le parquet avec beaucoup d’envie, les hommes de Mickaël Hay sont même passés devant un court instant. Malgré ce sursaut d’orgueil palois, les Ligériens ont remis un coup d’accélérateur au cœur du troisième quart-temps pour reprendre leurs distances (56-65, 27′). Un coup de chaud qui a permis à la Chorale de Roanne de creuser un écart pratiquement rédhibitoire. Au coude à coude au retour des vestiaires (47-47), l’EBPLO a pris la foudre dans ce troisième quart-temps, accusant un retard considérable de 11 points à dix minutes du terme (60-71, 30′).
Dans un dernier quart-temps extrêmement tendu, les Béarnais ont fait preuve d’une belle résistance. Sans doute émoussés physiquement, les hommes de Mickaël Hay essuient une nouvelle défaite frustrante à domicile et ce malgré un très beau visage affiché pendant vingt minutes.
Les réactions après Élan Béarnais – Roanne
Maxime Roos (Roanne) : « On ne fait pas la première mi-temps que l’on veut. C’est une vraie victoire d’équipe. Le troisième quart-temps est un vrai bon troisième quart-temps. Cela nous permet de gérer ensuite. L’objectif est clairement de finir premier. »
Sitraka Raharimanantoanina (Élan Béarnais) : « Le petit truc qui manquait c’est de faire des stops quand il faut. On a quand même joué un beau basket pendant 40 minutes. Ils ont fait un run. On s’est relâché et c’est dur de revenir. Malgré tout on est revenu à la fin. Les stops ont manqué à la fin. Le principal regret c’est que l’on perd que sur des détails. La saison est longue, c’est un marathon et on espère faire mieux sur la phase retour. »
T.J. Parker (entraîneur Roanne) : « On savait que c’est une équipe qui score beaucoup à l’intérieur. On a rectifié le tir en deuxième mi-temps. On prend match après match. Quand on est premier, ce n’est pas toujours facile. On met 93 points, c’est révélateur. La priorité c’est de rester en bonne santé. »
Mickaël Hay (entraîneur Élan Béarnais) : « Il y avait la place. Je n’ai pas grand chose à reprocher à mes garçons. Ils ont mis des shoots importants. Il y a la fatigue et le manque de lucidité. On a le mérite de revenir. Je pense qu’il y avait un petit peu de place mais voilà, c’est dommage. »
