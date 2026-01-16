Roanne finit par déborder l’Élan Béarnais

Depuis quelques semaines, le même scénario se répète pour l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez. Face à Poitiers, Blois, Vichy ou encore La Rochelle, les hommes de Mickaël ont laissé filer des rencontres qui semblaient pourtant à leur portée. Des défaites frustrantes qui pèsent lourd au classement. Ce vendredi, les sourires auraient pu revenir sur les visages béarnais. Dans le match après vingt minutes, les Béarnais ont pris la marée au retour des vestiaires. La Chorale de Roanne s’impose à Pau (88-93).

Du caractère et de la constance

Battu vendredi dernier par Denain dans les derniers instants de la rencontre (98-94), l’EBPLO espère relancer une dynamique ce vendredi 16 janvier avec la réception de Roanne. Face à une des meilleures écuries du championnat qui tourne à plein régime depuis l’arrivée du technicien français T.J. Parker sur le banc roannais, les Palois y ont cru jusqu’au bout mais n’ont toujours pas trouvé les ressources nécessaires pour sonner la révolte, s’imposer et relancer une machine enrayée.

Un Bryce Nze intenable porte l’Élan Béarnais à la pause

Dès le début du match, les hommes de Mickaël Hay ont fait preuve d’agressivité défensive. Sous l’impulsion d’un Bryce Nze omniprésent dans la raquette adverse (25 points et 4 rebonds), l’Élan Béarnais a joué les yeux dans les yeux avec la Chorale de Roanne (10-12, 5′). Les Ligériens se sont appuyés sur l’efficacité de Matthias Markusson (11 points) pour creuser un premier écart (10-17, 8′). Piqués dans leur orgueil, les Palois sont restés au contact grâce à un jeu rapide en transition. À l’issue d’un premier quart-temps offensif, c’est Roanne qui a pris le match en main (18-24, 10′).

Toujours derrière au tableau d’affichage sans jamais vraiment être distancé, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez a subi les foudres roannaises derrière la ligne à 3-points. Poussé par son public du Palais des Sports, les locaux ont su faire le dos rond pour recoller au score (30-33, 15′). Bousculés mais toujours devant, les Choraliens ont pu compter sur un Jahvon Blair très impactant (20 points) pour conserver un léger avantage jusqu’à la révolte paloise. À la mi-temps, les deux formations se sont quittées sur un score de parité (47-47, 20′).

Un coup d’accélérateur choralien fatal aux Béarnais

Revenus sur le parquet avec beaucoup d’envie, les hommes de Mickaël Hay sont même passés devant un court instant. Malgré ce sursaut d’orgueil palois, les Ligériens ont remis un coup d’accélérateur au cœur du troisième quart-temps pour reprendre leurs distances (56-65, 27′). Un coup de chaud qui a permis à la Chorale de Roanne de creuser un écart pratiquement rédhibitoire. Au coude à coude au retour des vestiaires (47-47), l’EBPLO a pris la foudre dans ce troisième quart-temps, accusant un retard considérable de 11 points à dix minutes du terme (60-71, 30′).

Dans un dernier quart-temps extrêmement tendu, les Béarnais ont fait preuve d’une belle résistance. Sans doute émoussés physiquement, les hommes de Mickaël Hay essuient une nouvelle défaite frustrante à domicile et ce malgré un très beau visage affiché pendant vingt minutes.