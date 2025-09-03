L’alléchant Turquie – Serbie : le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce mercredi 3 septembre

L’EuroBasket 2025 a débuté le mercredi 27 août et se déroulera jusqu’au 14 septembre prochain, dans quatre pays différents (Lettonie, Pologne, Chypre et Finlande).

Les matchs de l’équipe de France sont diffusés en clair sur les chaînes du groupe TF1. Pour pouvoir suivre l’intégralité de la compétition, cela se passe sur BeIN Sports ou la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

Encore deux tickets à prendre pour les 1/8e de finale

Au programme de ce mercredi 3 septembre, il s’agit des derniers matchs des A et B à Riga (Lettonie) et Tampere (Finlande). L’enjeu sera notamment de savoir qui de la Turquie ou de la Serbie, deux nations encore invaincues, terminera première de sa poule. Dans ce même groupe, il reste un ticket à prendre pour les 1/8e de finale, entre l’Estonie et le Portugal qui s’affronte justement.

Dans le groupe B, c’est beaucoup plus ouvert, le Monténégro et la Suède vont se battre à distance pour la dernière place qualificative, même si la sélection de Nikola Vucevic paraît la mieux placée.

Les équipes déjà qualifiées en 1/8e de finale dans les groupes A et B : Serbie, Turquie, Lettonie, Allemagne, Finlande, Lituanie.

Voici le programme des matchs de ce mercredi 3 septembre :

12h20 – Monténégro / Grande-Bretagne – BeiN SPORTS

13h30 – Estonie / Portugal – BeiN SPORTS

15h20 – Lituanie/ Suède – BeiN SPORTS

16h50 – République tchèque / Lettonie – BeiN SPORTS

19h30 – Finlande / Allemagne – BeiN SPORTS

20h15 – Turquie / Serbie – BeiN SPORTS