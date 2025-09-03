Recherche
EuroBasket masculin

L’alléchant Turquie – Serbie : le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce mercredi 3 septembre

EuroBasket 2025 - Voici le programme du championnat d'Europe masculin de basket de ce mercredi 3 septembre, avec six matchs au programme, dont l'affiche entre la Serbie et la Turquie.
L'alléchant Turquie – Serbie : le programme TV de l'EuroBasket 2025 ce mercredi 3 septembre

La Serbie va jouer la première place de son groupe contre la Turquie.

Crédit photo : FIBA

L’EuroBasket 2025 a débuté le mercredi 27 août et se déroulera jusqu’au 14 septembre prochain, dans quatre pays différents (Lettonie, Pologne, Chypre et Finlande).

Les matchs de l’équipe de France sont diffusés en clair sur les chaînes du groupe TF1. Pour pouvoir suivre l’intégralité de la compétition, cela se passe sur BeIN Sports ou la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

Encore deux tickets à prendre pour les 1/8e de finale

Au programme de ce mercredi 3 septembre, il s’agit des derniers matchs des A et B à Riga (Lettonie) et Tampere (Finlande). L’enjeu sera notamment de savoir qui de la Turquie ou de la Serbie, deux nations encore invaincues, terminera première de sa poule. Dans ce même groupe, il reste un ticket à prendre pour les 1/8e de finale, entre l’Estonie et le Portugal qui s’affronte justement.

Dans le groupe B, c’est beaucoup plus ouvert, le Monténégro et la Suède vont se battre à distance pour la dernière place qualificative, même si la sélection de Nikola Vucevic paraît la mieux placée.

Les équipes déjà qualifiées en 1/8e de finale dans les groupes A et B : Serbie, Turquie, Lettonie, Allemagne, Finlande, Lituanie.

Voici le programme des matchs de ce mercredi 3 septembre : 

 

  • 12h20 – Monténégro / Grande-Bretagne – BeiN SPORTS
  • 13h30 – Estonie / Portugal – BeiN SPORTS
  • 15h20 – Lituanie/ Suède – BeiN SPORTS
  • 16h50 – République tchèque / Lettonie – BeiN SPORTS
  • 19h30 – Finlande / Allemagne – BeiN SPORTS
  • 20h15 – Turquie / Serbie – BeiN SPORTS

