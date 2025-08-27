Où et comment suivre l’EuroBasket 2025 à la télévision ?

Pour l’EuroBasket 2025, il faudra changer ses habitudes de canaux télévisuels pour regarder le tournoi et surtout les matchs de l’équipe de France. Avec deux diffuseurs différents (TF1 et BeIN Sports), il sera possible de voir l’intégralité de la compétition à la télévision. Voici le détail.

TF1 uniquement pour les Bleus

Le plus grand changement dans la diffusion de cet EuroBasket 2025 est l’acquisition des droits par le groupe TF1. Pour rappel, la première chaîne de la TNT a acquis les droits des matchs des équipes de France masculine et féminine lors des prochaines grandes compétitions internationales jusqu’en 2029.

Concernant l’EuroBasket 2025, TF1 diffuse les matchs sur une de ses antennes traditionnelles (TF1, TMC, TFX) et via sa plateforme TF1+. Aux commentaires, l’on retrouve le journaliste Grégoire Margotton ainsi que le néo-retraité international, Nicolas Batum.

Le calendrier TV du premier tour de la France :

Belgique – France

📅 Jeudi 28 août à 16h50

📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports 1

France – Slovénie

📅 Samedi 30 août à 16h50

📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports 3

Israël – France

📅 Dimanche 31 août à 16h50

📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports 1

France – Pologne

📅 Mardi 2 septembre à 20h20

📺 Sur TFX et TF1+ / BeIN Sports 1

France – Islande

📅 Jeudi 4 septembre à 13h50

📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports 1

BeIN Sports pour l’ensemble du tournoi

Si TF1 représente l’alternative en clair sur le paysage audiovisuel français, BeIN Sports est l’autre diffuseur du championnat d’Europe en France. Le média qatari, en plus des matchs des Bleus, a acquis l’intégralité des droits du tournoi continental. Chaque jour, deux à trois affiches seront commentées, tandis que le reste sera diffusé sans commentaire.

Pour chaque rencontre de l’équipe de France, BeIN Sports propose 30 minutes d’avant-match en plateau, animé par Mary Patrux. Aux commentaires, l’on retrouve les journalistes Rémi Reverchon et Xavier Vaution, accompagnés des consultants Jacques Monclar, Frédéric Weis et Chris Singleton.

Enfin, il est également possible de suivre toute la compétition sur la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.