L’ensemble des rosters à l’EuroBasket 2025
EuroBasket - Découvrez tous les effectifs du championnat d'Europe 2025, équipe par équipe, avec celui de l'équipe de France mais aussi ceux des 23 autres nations participantes.
Schröder, Jokic et Yabusele sont les leaders respectifs de l’Allemagne, la Serbie et la France.
Crédit photo : FIBA / Guillaume Poumarède
L’EuroBasket 2025 déterminera le nouveau champion d’Europe en titre pour les quatre prochaines années. La compétition débute ce mercredi 27 août pour une conclusion prévue le 14 septembre prochain.
Les phases de groupes se disputent respectivement en Lettonie, Finlande, Chypre et Pologne, pour une poursuite du tournoi et du tableau final à Riga. Découvrez la composition des différents groupes, avec les effectifs de chaque nation, à savoir 144 joueurs répartis en 24 équipes
Groupe A (Riga, Lettonie)
Lettonie
- Davis Bertans
- Dairis Bertans
- Klavs Cavars
- Andrejs Grazulis
- Arturs Kurucs
- Rihards Lomazs
- Mareks Mejeris
- Kristaps Porzingis
- Rolands Smits
- Marcis Steinbergs
- Arturs Zagars
- Kristers Zoriks
Serbie
- Aleksa Avramovic
- Bogdan Bogdanovic
- Ognjen Dobric
- Marko Guduric
- Nikola Jokic
- Nikola Jovic
- Stefan Jovic
- Vanja Marinkovic
- Vasilije Micic
- Nikola Milutinov
- Filip Petrusev
- Tristan Vukcevic
Turquie
- Onuralp Bitim
- Adem Bona
- Sehmus Hazer
- Furkan Korkmaz
- Shane Larkin
- Cedi Osman
- Ercan Osmani
- Sertac Sanli
- Alperen Sengun
- Kenan Sipahi
- Erkan Yilmaz
- Omer Yurtseven
République tchèque
- Richard Balint
- Jaromir Bohacik
- Vojtech Hruban
- Adam Kejval
- Vit Krejci
- Martin Kriz
- Petr Krivanek
- Tomas Kyzlink
- Martin Peterka
- Ondrej Sehnal
- Martin Svoboda,
- Jak Zidek
Estonie
- Henri Drell
- Kregor Hermet,
- Janari Joesaar
- Mikk Jurkatamm,
- Artur Konontsuk
- Kristian Kullamae
- Sander Raieste
- Joonas Riismaa
- Mart Rosenthal
- Matthias Tass
- Kaspar Treier
- Siim-Sander Vene
Portugal
- Francisco Amarante
- Diogo Brito
- Diogo Gameiro
- Miguel Queiroz
- Neemias Queta
- Daniel Relvao
- Candido Sa
- Nuno Sa
- Rafael Lisboa
- Diogo Ventura
- Vladyslav Voytso
- Travante Williams
Groupe B (Tampere, Finlande)
Finlande
- Jacob Grandison
- Andre Gustavson
- Mikael Jantunen
- Miro Little
- Alexander Madsen
- Lauri Markkanen
- Edon Maxhuni
- Miikka Muurinen
- Olivier Nkamhoua
- Sasu Salin
- Ilari Seppala
- Elias Valtonen
Allemagne
- Isaac Bonga
- Oscar Da Silva
- Tristan Da Silva
- Justus Hollatz
- Leon Kratzer
- Maodo Lô
- Andreas Obst
- Dennis Schröder
- Daniel Theis
- Johannes Thiemann
- Johannes Voigtmann
- Franz Wagner
Lituanie
- Laurynas Birutis
- Marek Blazevic
- Rokas Giedraitis
- Rokas Jokubaitis
- Margiris Normantas
- Gytis Radzevicius
- Ignas Sargiunas
- Tadas Sedekerskis
- Deividas Sirvydi
- Azuolas Tubelis
- Jonas Valanciunas
- Arnas Velicka
Grande-Bretagne
- Amin Adamu
- Dan Akin
- Jubrile Belo
- Myles Hesson
- Luke Nelson
- Gabe Olaseni
- Tarik Phillip
- Josh Ward-Hibbert
- Jelani Watson-Gayle
- Pat Whelan
- Carl Wheatle
- Akwasi Yeboah
Monténégro
- Kyle Allman
- Igor Drobnjak
- Vladimir Mihailovic
- Balsa Zivanovic
- Zoran Vuceljic
- Dordije Jovanovic
- Andrija Slavkovic
- Emir Hadzibegovic
- Bojan Tomasevic
- Marko Simonovic
- Zoran Nikolic
- Nikola Vucevic
Suède
- Denzel Andersson
- Simon Birgander
- Tobias Borg
- Wilhelm Falk
- Viktor Gaddefors
- Ludvig Hakanson
- Pelle Larsson
- Mattias Markusson
- Barra Njie
- Melwin Pantzar
- Adam Ramstedt
- Nicholas Spires
Groupe C (Nicosie, Chypre)
Chypre
- Antreas Christodoulou
- Giannis Giannaras,
- Aeneas Jung
- Stefanos Iliadis
- Michalis Koumis
- Christos Loizides
- Simon Michail
- Ioannis Pashialis
- Konstantinos Simitzis
- Nikos Stylianou
- Filippos Tigkas
- Darral Willis
Espagne
- Josep Puerto
- Sergio de Larrea
- Jaime Pradilla
- Mario Saint-Supéry
- Xabi Lopez-Aróstegui
- Santi Aldama
- Darío Brizuela
- Willy Hernangómez
- Santi Yusta
- Juancho Hernangómez
- Joel Parra
- Yankuba Sima
Grèce
- Giannis Antetokounmpo
- Kostas Antetokounmpo
- Thanasis Antetokounmpo
- Tyler Dorsey
- Panagiotis Kalaitzakis
- Dimitrios Katsivelis
- Giannoulis Larentzakis
- Dinos Mitoglou
- Kostas Papanikolaou
- Alexandros Samodurov
- Kostas Sloukas
- Vasileios Toliopoulos
Italie
- Marco Spissu
- Danilo Gallinari
- Nicolo Melli
- Simone Fontecchio
- Giampaolo Ricci
- Matteo Spagnolo
- Gabriele Procida
- Saliou Niang
- Momo Diouf
- Nicola Akele
- Alessandro Pajola
- Darius Thompson
Bosnie-Herzégovine
- Amar Alibegovic
- Edin Atic
- Jusuf Nurkic
- Miralem Halilovic
- Ajdin Penava
- Aleksandar Lazic
- Adin Vrabac
- Adnan Arslanagic
- Kenan Kamenjas
- Tarik Hrelja
- John Roberson
- Amar Begic
Géorgie
- Rati Andronikashvili
- Kamar Baldwin
- Giorgi Ochkhikidze
- Duda Sanadze
- Kakha Jincharadze
- Aleksandre Pevadze
- Beka Burjanadze
- Toko Shengelia
- Giorgi Korsantia
- Goga Bitadze
- Giorgi Shermadini
- Ilia Londaridze
- Sandro Mamukelashvili
Groupe D (Katowice, Pologne)
France
- Théo Maledon
- Sylvain Francisco
- Élie Okobo
- Nadir Hifi
- Isaïa Cordinier
- Bilal Coulibaly
- Zaccharie Risacher
- Timothé Luwawu-Cabarrot
- Guerschon Yabusele
- Jaylen Hoard
- Alexandre Sarr
- Mam Jaiteh
Pologne
- Aleksander Balcerowski
- Aleksander Dziewa
- Tomasz Gielo
- Kamil Laczynski
- Jordan Loyd
- Michal Michalak
- Dominik Olejniczak
- Andrzej Pluta
- Mateusz Ponitka
- Michal Sokolowski
- Szymon Zapala
- Przemyslaw Zolnierewicz
Slovénie
- Luka Doncic
- Gregor Hrovat
- Robert Jurkovic
- Martin Krampelj
- Edo Muric
- Aleksej Nikolic
- Alen Omic
- Mark Padjen
- Klemen Prepelic
- Rok Radovic
- Leon Stergar
- Luka Scuka
Belgique
- Ismael Bako
- Mamadou Guisse
- Manu Lecomte
- Siebe Ledegen
- Joppe Mennes
- Jean-Marc Mwema
- Loic Schwartz
- Godwin Tshimanga
- Kevin Tumba
- Niels Van Den Eynde
- Andy Van Vliet
- Hans Vanwijn
Israël
- Deni Avdija
- Tomer Ginat
- Yam Madar
- Guy Palatin
- Bar Timor
- Itay Segev
- Ethan Burg
- Khadeen Carrington
- Nimrod Levi
- Yovel Zoosman
- Rafi Menco
- Roman Sorkin
Islande
- Almar Atlason
- Elvar Fridriksson
- Hilmar Henningsson
- Jon Axel Gudmundsson
- Kari Jonsson
- Kristinn Palsson
- Martin Hermansson
- Orri Gunnarsson
- Styrmir Thrastarson
- Sigtryggur Bjornsson
- Tryggvi Hlinason
- Aegir Steinarsson
