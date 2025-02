L’ASVEL veut « aborder la Leaders Cup sur la dynamique » de la victoire à Saint-Quentin

Dernier club à entrer en lice en Leaders Cup avec Strasbourg, l’ASVEL veut renouer avec le succès dans cette compétition qu’il a remportée en 2023. Avant le quart de finale face à la SIG, Théo Maledon et Pierric Poupet se sont exprimés sur l’enjeu du tournoi, le rebond de leur équipe en Coupe de France mardi et les ajustements dans l’effectif.

Un trophée dans le viseur « Oui, c’est sûr que dès qu’on a l’opportunité de faire quelque chose de spécial et d’écrire l’histoire du club, c’est quelque chose qui nous tient à cœur et qu’on veut réaliser », affirme Théo Maledon. À la veille du quart de finale contre Strasbourg, le meneur met en avant l’importance de ce tournoi, même s’il ne définit pas l’intégralité de la saison : « C’est une compétition qui est au milieu de la saison, mais elle a un objectif très important pour nous. »

Un retour en Normandie avec saveur Originaire de Rouen, Maledon retrouve une terre familière. « Ce n’est pas d’où je suis non plus, mais la famille n’est pas très loin. Gagner ici ferait toujours plaisir. » Pierric Poupet, lui aussi natif de Normandie, partage ce ressenti : « Moi, je venais tous les Noëls à Caen. C’est une ville de basket et c’est bien de vivre cet événement ici. »

Un basket normand inspiré par Tony Parker Interrogé sur l’engouement du basket dans la région, Poupet revient sur l’impact de Tony Parker : « Tony a été le grand nom qui a donné envie, mais il y avait déjà un vivier basket. À Rouen, Évreux, et même à Caen plus tôt, il y a eu une histoire. Tony n’a fait que souffler sur les braises. »

Un rebond en Coupe de France pour retrouver la confiance Après une série de cinq défaites, l’ASVEL a retrouvé le sourire en Coupe de France face à Saint-Quentin. Maledon se veut positif : « Revenir avec cette victoire, ça nous a donné un peu de flow et on espère surfer dessus. » Concernant son rythme personnel, après quelques sorties délicates, il reste serein : « Une saison, c’est long. Il y a des hauts et des bas. L’important, c’est de rester stable. »

Un duel relevé face à Strasbourg L’ASVEL sait qu’il lui faudra hausser son niveau face à la SIG. « Ce sera un match difficile. Tous les matchs de coupe sont particuliers. Il faut se concentrer sur ce qu’on est capables de donner », prévient Poupet. « Notre dernière confrontation (le 26 janvier, NDLR) était positive, mais je ne m’attends pas à voir le même Strasbourg demain. »

Avec un groupe plus complet, le collectif doit se réadapter

Des ajustements avec les retours et l’intégration de Bentil Avec le retour de Joffrey Lauvergne et Edwin Jackson, l’équipe doit se réadapter. « Quand on ajoute des forces, ça détruit avant de reconstruire », analyse Poupet. Il met aussi en avant l’apport de Ben Bentil : « Il amène du sang neuf, de l’adresse extérieure sur le poste 4 et des options supplémentaires. Il doit encore s’habituer, mais c’est un ajout positif. »

Un passé heureux en Leaders Cup à revivre Pour Poupet, cette compétition évoque des souvenirs heureux, lui qui l’a remporté en Pro B avec Denain en 2018 puis en tant qu’assistant, à l’ASVEL déjà, il y a deux ans : « J’aimerais revivre un titre. Mais toutes les équipes veulent gagner, alors on va prendre les matchs un à un. » Avec une dynamique retrouvée et un effectif presque au complet, l’ASVEL espère se repositionner en force pour cette édition 2024.