Qui va gagner la Leaders Cup ? L’analyse statistique de DataDunk

Durant la Leaders Cup 2025, BeBasket de DataDunk se sont associés pour vous permettre d’avoir une analyse statistique complète des confrontations à Caen. Voici l’article de présentation de la journée des quarts de finale.

Cholet Basket

Pourquoi Cholet Basket va gagner la Leaders Cup

Si on suit la logique sportive de la phase aller, Cholet Basket est forcément l’équipe la mieux placée pour l’emporter : CB a terminé en tête de la phase aller avec 12 victoires en 15 matches. Pour assurer cette première place, Cholet a compté sur une superbe défense, très agressive : seulement 102,8 points encaissés pour 100 possessions ! La défense choletaise se distingue notamment par sa capacité à provoquer des pertes de balles : Cholet est leader de la catégorie avec 21% de possessions adverses terminées par une perte de balle !

Pourquoi Cholet Basket ne va pas gagner la Leaders Cup

Le tirage au sort a joué un mauvais tour à CB : s’ils n’ont perdu que 3 fois cette saison, le leader du championnat retrouve un de ses bourreaux, Le Mans. Lors de la confrontation en date du 27 décembre, Cholet s’était incliné 86-92. Ce soir-là, Le Mans avait dominé le rebond offensif, captant un peu moins d’un rebond offensif disponible sur 2 (45% OREB%) et en se montrant excellent aux pertes de balles (17% de possessions terminées par une perte de balle). Le combo gagnant pour faire tomber Cholet ?

Le Mans

Pourquoi Le Mans va gagner la Leaders Cup

Le Mans a tout du poil à gratter pour une compétition comme la Leaders Cup. L’équipe de Guillaume Vizade a battu Cholet, son adversaire en quart de finale, Paris et Monaco. Aucune autre équipe du championnat ne peut se targuer d’avoir accroché un tel tableau de chasse.

Les coéquipiers d’Abdoulaye N’Doye sont très dépendants de leur adresse, ce qui peut leur jouer des tours. Lors des victoires, Le Mans réussit 37% de ses tirs à 3 points contre 28% lors des défaites. Un chiffre magique pour le MSB ? 10 : lorsque Le Mans réussit 10 tirs à 3 points ou plus, c’est 5 victoires pour une seule défaite.

Pourquoi Le Mans ne va pas gagner la Leaders Cup

Si Le Mans est la meilleure équipe aux rebonds défensifs (77% des rebonds défensifs disponibles captés, 1er), la défense du MSB est à la peine pour limiter l’adresse. Le Mans concède une réussite effective aux adversaires 55% eFG% (13e), qui réussissent notamment 39% de leurs tentatives à 3 points ! Le Mans est dépendant de sa réussite à 3 points en attaque, mais également en défense : les adversaires du MSB tournent à 44% de réussite à 3 points lors des défaites du MSB, contre 34% lors des victoires mancelles.

(NB : l’adresse effective eFG% tient compte du fait qu’un tir à 3 points rapporte plus de points qu’un tir à 2 points, ce qui n’est pas le cas pour l’adresse classique FG%).

Paris

Pourquoi Paris va gagner la Leaders Cup

Grâce à son attaque, à son style, à son identité. En jouant 78 possessions pour 40 minutes (1er), avec une efficacité offensive exceptionnelle de 121,2 points pour 100 possessions (1er), l’attaque parisienne propose un style de jeu “fast and furious”. Portée par cette attaque de feu, Paris a ainsi dominé ses adversaires de 10,7 points pour 100 possessions (2e), à un dixième de Monaco (+10,8). Pour s’assurer une telle efficacité offensive, Paris s’appuie sur un combo adresse – rebond offensif ultra performant : 1er à l’adresse effective (59% eFG%), 1er à l’efficacité aux rebonds (35% des rebonds offensifs disponibles captés).

Pourquoi Paris ne va pas gagner la Leaders Cup

Exception faite de Saint Quentin (12e attaque, 5e défense), Paris est l’équipe la plus déséquilibrée du plateau : meilleure attaque (121,2 ORtg), 11e défense (110,5 DRtg). La défense parisienne est moyenne pour limiter l’adresse (53% eFG% adverse) et aux rebonds défensifs (73% de rebonds défensifs disponibles captés), des valeurs dans la moyenne de la Betclic Elite. Mais c’est dans sa capacité à provoquer des pertes de balles que Paris paie son inefficacité défensive : seulement 15% de possessions adverses terminées par une perte de balle. C’est la plus mauvaise valeur du championnat.

Saint Quentin

Pourquoi Saint Quentin va gagner la Leaders Cup

Saint-Quentin doit sa présence à la Leaders Cup à son efficacité défensive : Top 3 en points encaissés par match, la défense de Saint Quentin affiche la 5e défense à l’efficacité (108,1 DRtg).

A l’image du Mans, Saint Quentin peut compter sur son rebond, l’un des plus efficaces du championnat. C’est la seule équipe, avec le MSB, à être à la fois dans le Top 3 à l’efficacité aux rebonds offensifs et défensifs. Dans le détail, Saint Quentin capte un rebond offensif disponible sur 3 (33% OREB%, 3e), et 3 rebonds défensifs disponibles sur 4 (75% DREB%, 3e).

Pourquoi Saint Quentin ne va pas gagner la Leaders Cup

L’attaque de Saint-Quentin est la moins efficace des 8 équipes présentes à Caen. Sur la phase aller, les Phénix n’ont marqué que 107,3 points pour 100 possessions (12e). Ce manque d’efficacité offensive s’explique, en grande partie, par leur tendance à perdre la balle : une possession sur 5 du SQBB se termine par une perte de balle (19% TOV%, 15e).

Malgré une défense performante, Saint Quentin fait partie des équipes les moins efficaces pour limiter l’adresse aux tirs : 55% eFG% pour les adversaires du SQBB (15e) ! Dans le détail, cela donne une réussite adverse de 53% à 2 points et 38% à 3 points !

Monaco

Pourquoi Monaco va gagner la Leaders Cup

La Roca Team termine dans le Top 4, avec un bilan de 11 victoires pur 4 défaites. Mais, sur cette première partie de championnat, Monaco a été l’équipe la plus dominante avec un différentiel de 10,8 points pour 100 possessions. C’est légèrement mieux que Paris (+10,7), mais la manière dont la Roca Team établit sa domination est plus équilibrée que l’équipe de Tiago Splitter : Monaco se classe 4e à l’efficacité offensive (113,5 ORtg) et la meilleure à l’efficacité défensive (102,7 DRtg).

Pourquoi Monaco ne va pas gagner la Leaders Cup

Monaco a fait partie de ce Top 4 qui a dominé la phase aller. Mais Monaco n’est pas infaillible, en témoignent ces 4 défaites. Lors de ces matches perdus, Monaco a autant perdu les pédales en attaque qu’en défense :

Offensivement, l’adresse de Monaco plonge, passant d’une adresse effective de 60% eFG% à 44% eFG%.

Défensivement, c’est aux rebonds que la Roca Team affiche une différence notable : les adversaires de Monaco ne captent qu’un rebond offensif disponible sur 4 lors des victoires monégasques. Ce ratio passe à un rebond offensif sur 3 lors des défaites.

JL Bourg

Pourquoi la JL Bourg va gagner la Leaders Cup

Derrière le “Big Four” de la phase aller et ses 11 victoires, Bourg reste en embuscade. Car la JL a réussi une excellente première partie de championnat, en témoigne un différentiel de 6,9 points pour 100 possessions (4e). L’attaque brugienne a cartonné, marquant 114,9 points pour 100 possessions (2e). Une performance rendue possible par l’agressivité offensive pour obtenir des lancers (ratio FTA/FGA de 0,47, leader du championnat) et surtout par sa gestion de balle : Bourg ne perd la balle que sur 15% de ses possessions, soit le meilleur ratio de la ligue !

Pourquoi la JL Bourg ne va pas gagner la Leaders Cup

La défense de Bourg en Bresse n’a rien à envier de l’attaque, puisque Bourg se classe 4e à l’efficacité défensive (108,0 DRtg). Si Bourg est excellent pour provoquer des pertes de balles à l’adversaire (18% de possessions adverses, 3e), la défense de la JL est très moyenne pour limiter l’adresse adverse. C’est notamment le cas à 2 points, puisque les adversaires de la JL ont réussi 57% de leurs tirs à 2 points ! Il s’agit du paramètre clé pour Bourg : lorsque la JL s’incline, ses adversaires ont tourné à 64% à 2 points, contre 53% lors des victoires !

ASVEL

Pourquoi LDLC ASVEL va gagner la Leaders Cup

3e attaque, 3e défense : l’ASVEL a réussi une très bonne première partie de saison, totalisant 11 victoires et affichant un différentiel de 6,5 points pour 100 possessions (5e). La principale force de l’ASVEL réside dans son adresse offensive. Les rhodaniens se classent 2e à l’adresse effective (57% eFG%), tournant à 59% de réussite à 2 points (3e) et 36% à 3 points (4e). Seul Paris fait mieux en termes d’adresse (62% à 2 points, 37% à 3 points).

Pourquoi LDLC ASVEL ne va pas gagner la Leaders Cup

Des 8 équipes présentes à Caen, l’ASVEL est la formation se procurant le moins d’opportunités de marquer par match (82,8, 10e). Cette donnée découle d’un manque d’efficacité aux rebonds offensifs, secteur où l’ASVEL est la moins bonne équipe des 8 qualifiés pour la Leaders Cup. Sur la phase aller, l’équipe coachée par Pierric Poupet n’a capté qu’un rebond offensif disponible sur 4.

Défensivement, il faudra aussi garder un oeil sur la capacité à provoquer des pertes de balles : les adversaires de l’ASVEL n’ont perdu la balle que sur 15% de leurs possessions, soit le plus faible ratio du championnat.

Strasbourg

Pourquoi Strasbourg va gagner la Leaders Cup

Bien que Strasbourg soit sur une dynamique peu favorable depuis le début de l’année 2025, la SIG n’en reste pas moins une équipe très dangereuse pour cette Leaders Cup. L’équipe de Laurent Vila a terminé la phase aller doit sa place à Caen grâce à une très bonne adresse aux tirs (57% eFG%), catégorie dominée par Paris et l’ASVEL, son adversaire du jour. Le danger est d’autant plus grand à 3 points, car la SIG a réussi 38% de ses tirs à 3 points. Tout simplement la meilleure équipe du championnat sur la phase aller !

Pourquoi Strasbourg ne va pas gagner la Leaders Cup

Malgré cette superbe réussite extérieure, l’attaque de la SIG ne se classe que 9e à l’efficacité offensive (109,8 ORtg). Comment l’expliquer ? Par les pertes de balles : Strasbourg perd la balle une possession sur 5, soit le ratio de pertes de balles le plus élevé du championnat. Ce paramètre sera d’autant plus décisif que le ratio de pertes de balles de la SIG passe de 22% de possessions terminées par une perte de balle lors des défaites, à 17% lors des victoires.