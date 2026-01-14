Un ancien MVP du All-Star Game quitte l’EuroLeague pour la lanterne rouge du championnat grec

Ancien joueur du Mans Sarthe Basket et du BCM Gravelines-Dunkerque, Brandon Taylor (1,78 m, 32 ans) n’est plus un joueur de la Virtus Bologne. Arrivé en Italie avec l’étiquette d’un meneur expérimenté en Europe, l’Américain n’a pas réussi à s’imposer durablement dans la rotation du club transalpin, découvrant cette saison l’EuroLeague.

THANK YOU BRANDON 🤍🖤https://t.co/mY9f6HzYPD — Virtus Bologna (@VirtusBo) January 13, 2026

Une première expérience en EuroLeague difficile

Pour sa première saison en EuroLeague, le meneur passé par six ligues européennes n’a pas su convaincre. Utilisé avec parcimonie, l’ancien pensionnaire du championnat de France n’a disputé que 11 rencontres dans la meilleure compétition européenne, pour des moyennes de 2,5 points et 1,5 passe décisive en seulement 7 minutes par match.

Un temps de jeu limité qui illustre la difficulté pour l’ancien Manceau de trouver sa place dans un effectif à la lutte pour le play-in (12e avec 10 victoires et 11 défaites).

PROFIL JOUEUR Brandon TAYLOR Poste(s): Meneur Taille: 178 cm Âge: 32 ans (08/01/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 2,5 #257 REB 0,5 #289 PD 1,5 #118

Des statistiques plus consistantes en championnat italien

En championnat italien, le joueur passé par les Utah Utes en NCAA a connu un rendement légèrement supérieur, sans pour autant réellement s’imposer comme un cadre. En 14 minutes de moyenne, il tournait à 4,1 points et 3,3 passes décisives.

Arrivé peu avant les playoffs du championnat italien la saison passée, Brandon Taylor quitte toutefois l’Émilie-Romagne avec un trophée dans les bagages, celui de champion d’Italie.

Direction le Panionios

Alors qu’il jouait encore la semaine dernière sur le parquet du Panathinaïkos Athènes, Brandon Taylor va connaître un grand écart, tout en s’implantant en Grèce. Le meneur s’est engagé avec le Panionios Athènes, lanterne rouge d’ESAKE, avec un objectif maintien affiché.

Mais son nouveau club est en plein redressement sous la houlette de l’ex-entraîneur dijonnais Nenad Markovic. Battu d’un rien mardi à Trento (88-89), le Panionios Athènes restait pourtant sur deux victoires consécutives depuis sa prise de pouvoir le 1er janvier. Soit autant sur tout 2026 que sur ses 24 matchs en 2025 !

Un visage bien connu des parquets français

En France, le meneur de poche reste surtout associé à ses passages en Betclic ÉLITE, lors de la saison 2019-2020 avec le MSB puis en 2021-2022 avec le BCM.

Au sein du championnat de France, où il affiche un record à 32 points avec le MSB, Brandon Taylor s’est surtout illustré lors de l’édition 2021 du All-Star Game, dont il avait été désigné MVP.