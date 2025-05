Brandon Taylor quitte La Corogne et rejoint la Virtus Bologne

D’un opposé à un autre, il n’y a qu’un pas. Officiellement relégué avec La Corogne, dernier de Liga Endesa, Brandon Taylor (1,78 m, 31 ans) quitte le club galicien pour s’engager en Italie, à la Virtus Bologne, actuellement leader du championnat italien. L’ancien meneur du Mans (2019-2020) et du BCM Gravelines-Dunkerque (2021-2022) a trouvé un accord pour rompre le contrat qui le liait avec la lanterne rouge espagnole, a annoncé le club sur ses réseaux sociaux.

📝 Brandon Taylor finaliza su etapa en el Leyma Coruña 🔗 https://t.co/fm5xf02LtZ#ThankYouBrandon🧡 pic.twitter.com/5d8AV9SeUz — Leyma Basquet Coruña 🍊 (@basquetcoruna) May 12, 2025

Taylor quitte La Corogne sur un dernier match à 17 points et 7 passes décisives, mais une défaite face à Bilbao qui condamne le promu à redescendre en Primera FEB. Son sort déjà scellé, le club a libéré son joueur, qui valait 13,3 points, 2 rebonds et 6,8 passes décisives par match en moyenne. Le troisième meilleur passeur de Liga quitte La Corogne après une opération maintien manquée, notamment à cause des blessures de plusieurs cadres. Signé en janvier, Thomas Heurtel (1,89 m, 36 ans) n’a joué que huit matchs avant de devoir se faire opérer du ménisque, mettant fin à sa saison, et Trey Thompkins (2,08 m, 34 ans) a aussi manqué plusieurs matchs.

PROFIL JOUEUR Brandon TAYLOR Poste(s): Meneur Taille: 178 cm Âge: 31 ans (08/01/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / Liga Endesa PTS 13,2 #23 REB 2 #183 PD 6,9 #3

La saison de Brandon Taylor n’est pas finie, puisqu’il rejoint la Virtus Bologne, où évolue Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans). Avec le leader de Serie A, l’Américain jouera les playoffs dès ce dimanche 18 mai, pour le premier match des quarts-de-finale face à Venise. Les ambitions bolognaises sont élevées : décrocher un titre qui leur échappe depuis 2021.