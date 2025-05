Thomas Heurtel et La Corogne relégués

Il n’y aura pas de miracle pour La Corogne cette saison. Le Leyma Coruña est relégué en deuxième division, un an seulement après sa promotion historique en Liga Endesa. Le club galicien comptait dans son effectif Thomas Heurtel (1,89 m, 36 ans), pour son retour en Europe, après son aventure en Russie et sa pige en Chine.

Heurtel essayé mais absent

Pour sa première en Liga Endesa depuis les années 60, La Corogne est assurée de faire l’ascenseur alors qu’il reste encore trois journées de championnat. Déjà en mauvaise position à l’hiver, la Leyma Coruña avait tenté de se sauver en annonçant un recrutement surprise : Thomas Heurtel. Fraîchement revenu de Chine après son aventure en Russie, le meneur tricolore devait signer au Barça, mais un retournement de situation l’a poussé à revoir ses plans, jusqu’à hésiter à prendre sa retraite. Non désiré par les supporters blaugranas à cause de son passé au Real Madrid, il rebondit à La Corogne, avant-dernier de Liga Endesa.

Les débuts ont été timides, mais Heurtel a délivré une prestation à 14 points et 18 passes décisives dès son troisième match, à Badalone, signant un nouveau record personnel. Sa montée en puissance a été stoppée après huit matchs seulement. Il a été contraint de se faire opérer du ménisque, mettant fin à sa saison. En son absence, et celle d’autres cadres comme Trey Thompkins, le promu n’a pas pu lutter. Le couperet est tombé après sa défaite 79-67 à Bilbao ce dimanche 11 mai, la 24e en 31 matchs. Il est désormais impossible pour La Corogne de rattraper les premiers non relégables, qui comptent 11 victoires, soit quatre de plus que les Galiciens. Les promus peuvent se consoler avec un record : La Corogne est la seule équipe à avoir battu le Real Madrid et Barcelone durant sa première saison après une montée dans l’élite.

Hoy duele mucho, muchísimo. Mañana empezamos a construir de nuevo. Gracias eternas a toda la Familia Naranja por su apoyo incondicional durante toda la temporada. A Coruña es ACB. Volveremos. pic.twitter.com/yAZq6jWpcv — Leyma Basquet Coruña 🍊 (@basquetcoruna) May 11, 2025

Heurtel, Taylor et Barrueta relégués, en attendant Noua et Rousselle ?

En plus de Thomas Heurtel, La Corogne comptait dans son effectif plusieurs autres éléments bien connus des parquets français : Yunio Barrueta (1,96 m, 32 ans) et Brandon Taylor (1,78 m, 31 ans). Le Cubain passé par Évreux, Nancy ou encore Lille a réalisé une belle saison sur le plan individuel (11,6 points et 3,2 rebonds en 26 minutes). C’était même lui qui avait donné la victoire au promu face au Real lors de la première journée de championnat, sur une passe de… Brandon Taylor. En l’absence de Heurtel, Taylor a porté la mène de La Corogne, mais trop seul. Il termine d’ailleurs meilleur marqueur de la défaite contre Bilbao, avec 17 points et 7 passes décisives.

Au classement, La Corogne est bon dernier, juste derrière Grenade, où jouent Amine Noua (2,02 m, 28 ans) et Jonathan Rousselle (1,88 m, 35 ans). Avec 8 victoires au compteur, il est fort probable que les deux tricolores subissent le même sort que les Galiciens. Il faudrait trois victoires sur les trois derniers matchs, et trois défaites d’un des premiers non relégables, pour que Grenade échappe au couperet. Les deux Français ont fait fort ce week-end à Saragosse avec 21 points chacun pour repousser l’échéance.