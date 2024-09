Yunio Barrueta permet à La Corogne de faire tomber le Real Madrid sur la première journée

Yunio Barrueta (1,93 m, 31 ans) a marqué les esprits ce dimanche 29 septembre pour la première journée de Liga Endesa. Sur un 3+1 de sa part, l’ancien joueur de Denain, Nancy, Évreux et Lille a donné la victoire à La Corogne, club promu en première division, face au champion en titre, le Real Madrid. Trouvé par l’ancien meneur du Mans et de Gravelines-Dunkerque Brandon Taylor (20 points à 7/12 aux tirs et 4 passes décisives en 21 minutes), il a dégainé à 3-points, marqué avec la planche et provoqué la faute de Dsanan Musa qui lui a permis de donner l’avantage aux locaux (86-85) à 1,3 seconde de la fin.

🤯 QUÉ ES LO QUE ACABAS DE HACER YUNIO BARRUETA A SEGUNDOS DE TERMINAR EL PARTIDO ENCHUFA UN TRIPLE PARA EMPATAR EL PARTIDO Y… CON FALTA PARA TIRAR 📺 @MovistarPlus | @basquetcoruna #LigaEndesa | #ConectaConTuPasion pic.twitter.com/nSFZdw5z2j — Liga Endesa (@ACBCOM) September 29, 2024

Le shooteur américano-cubain a ainsi fait exploser de joie les 9 300 spectateurs du Coliseum venu vivre sur place la première sortie à domicile de leur équipe en Liga Endesa. Après un bon début de rencontre, les Madrilènes ont été rattrapés par la formation de l’ancien Limougeaud Ingus Jakovics (18 points et 3 passes décisives en 24 minutes). C’est finalement Yunio Barrueta (13 points), qui joue sa troisième saison de suite à La Corogne, qui a marqué le panier de la victoire, avant que Sergio Llull n’échoue à lui répondre.