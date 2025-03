Après l’affaire avec le FC Barcelone, Thomas Heurtel a pensé à la retraite

Thomas Heurtel a vécu un début d’année 2025 tourmenté. Le Français a cru faire son retour en Europe par la grande porte en signant au FC Barcelone, avant que le club catalan ne se ravise finalement en raison de la fronde populaire vis à vis du retour de l’Agathois. Derrière, ce dernier s’est finalement engagé avec La Corogne, avec lequel il est engagé dans une lutte pour le maintien en Liga Endesa. Même si, pendant un moment, l’ex-international a sérieusement envisagé mettre un terme à sa carrière…

« J’ai encore des choses à donner au basket »

Interrogé par Radio Marca, Thomas Heurtel évoque avoir pensé à la retraite après cet épisode barcelonais rocambolesque.

« J’y ai vraiment réfléchi. J’ai pensé à prendre ma retraite, mais finalement je pense que j’ai encore des choses à donner au basket-ball et je voulais jouer. C’était difficile, surtout pour ma famille. Nous, les joueurs, sommes habitués aux hauts et aux bas, mais ce n’est pas le cas pour eux. »

Au vue de son début d’aventure avec La Corogne, Thomas Heurtel (1,89 m, 35 ans) a bien fait de persévérer. Si le Leyma Coruna est toujours lanterne rouge du championnat (dernier, une victoire de retard sur le premier non-relégable), il est en tout cas un joli terrain d’expression pour l’ancien joueur du Real Madrid. Dès son 3e match avec le club galicien, Thomas Heurtel avait d’ailleurs failli rentrer dans l’histoire de la Liga Endesa, avec ses 18 passes décisives en un match face à Badalone (le record reste à Sergio Rodriguez et ses 19 passes décisives en mai 2016).

Vainqueur de son premier match avec La Corogne début mars (en 4 rencontres), Thomas Heurtel n’a désormais plus la retraite en tête, uniquement le but de performer le plus possible afin d’aider son équipe à se maintenir dans le meilleur championnat européen.