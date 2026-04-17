L’Olympiakos a officiellement décroché la première place de la saison régulière EuroLeague en s’imposant 85-76 face à l’Olimpia Milan lors de la 38e et dernière journée. Cette victoire à domicile au Pirée permet aux Grecs de terminer avec un bilan de 26 victoires pour 12 défaites, s’offrant ainsi le meilleur classement pour aborder les playoffs.

« Nous avons terminé à la première place pour la troisième fois au cours des quatre dernières saisons, et cela en dit long sur l’équipe », a déclaré l’entraîneur Giorgos Bartzokas après le buzzer final. Cette performance confirme la régularité impressionnante de l’Olympiakos au plus haut niveau européen.

Vezenkov et Dorsey mènent l’offensive grecque

Probable MVP de la saison, Sasha Vezenkov a été le fer de lance de la victoire avec 20 points et 4 rebonds, épaulé par Tyler Dorsey qui a ajouté 18 points. Dans la raquette, Donta Hall (14 points) et Nikola Milutinov (13 points et 15 rebonds) ont dominé les débats. Evan Fournier a ajouté 6 points à 2/7 aux tirs, 1 rebond, 2 passes décisives, 3 interceptions et 4 balles perdues en 14 minutes. Moustapha Fall n’a joué que 1 minute 23. Frank Ntilikina n’était lui pas sur la feuille de match.

Côté milanais, Shavon Shields a tenté de maintenir son équipe à flot avec 24 points, aidé par les 13 points d’Armoni Brooks.

La rencontre est restée serrée jusqu’à la mi-temps, avec seulement deux points d’écart (47-45) en faveur des locaux. Mais l’Olympiakos a accéléré en seconde période, creusant l’écart jusqu’à 20 points d’avance (79-59). Malgré une tentative de retour des Italiens, ces derniers n’ont pas pu éviter la défaite en Grèce.

L’Olimpia Milan termine cette saison régulière d’EuroLeague avec un bilan décevant de 17 victoires pour 21 défaites, se classant à la 14e position et manquant ainsi les playoffs. Pour l’Olympiakos, cette première place constitue un avantage précieux pour la suite de la compétition, avec l’avantage du terrain lors des phases finales.