Marcelinho Huertas (25 points) fait tomber le Real Madrid de Théo Maledon… à 42 ans !
Une expérience XXL.
À presque 43 ans, Marcelinho Huertas continue de défier le temps. Le meneur brésilien de Tenerife a livré une prestation de haut niveau face au Real Madrid, compilant 25 points et 6 passes pour mener les siens vers une victoire de prestige (90-95). Un succès d’autant plus marquant qu’il s’agit seulement de la deuxième défaite à domicile des Madrilènes cette saison.
Un Huertas toujours aussi influent malgré l’âge
Toujours aussi précieux, Marcelinho Huertas confirme son statut de métronome de Tenerife. Joueur actif le plus âgé de Liga Endesa, il est déjà entré dans l’histoire la saison passée en devenant le MVP le plus âgé du championnat. Le Brésilien poursuit une carrière exceptionnelle, majoritairement construite en Espagne après avoir été formé dans son pays natal, vécu un détour en Italie à Bologne et deux saisons en NBA sous les couleurs des Los Angeles Lakers.
Installé à Tenerife depuis maintenant sept saisons, ses statistiques ne baissent pas, voire même elles augmentent. Cette saison le meneur brésilien tourne à 16,2 points à 50,7% aux tirs (dont 40,3% à 3-points), 2,6 rebonds et 6 passes décisives en 25 minutes de moyenne. Surtout, il continue de faire la différence dans les moments chauds, comme face au Real Madrid où son adresse dans le money time a fait basculer la rencontre.
Tenerife mise sur l’expérience pour viser un nouveau titre
Autour de lui, Tenerife affiche un effectif particulièrement expérimenté, avec un seul joueur de moins de 30 ans (29 ans). Actuellement 6e de Liga Endesa, le club espagnol se prépare à disputer le Final Four de la Basketball Champions League avec l’ambition de décrocher un nouveau sacre, après celui obtenu en 2022. Cette même année, Huertas avait d’ailleurs été élu MVP du Final Four. Un symbole fort de son impact dans les grandes échéances.
Pour renforcer encore cette expérience, le club a récemment accueilli Patty Mills (37 ans), venu épauler son ami brésilien après son long parcours en NBA. L’équipe compte aussi Thomas Scrubb (34 ans) ancien ailier du championnat de France passé par Strasbourg et Bourg-en-Bresse.
Soirée discrète pour Théo Maledon
En face, Théo Maledon n’a pas connu la même réussite. Le meneur français du Real Madrid a terminé la rencontre avec 6 points et 3 passes décisives, à seulement 25% de réussite au tir, sans parvenir à peser sur l’issue du match.
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