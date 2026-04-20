À presque 43 ans, Marcelinho Huertas continue de défier le temps. Le meneur brésilien de Tenerife a livré une prestation de haut niveau face au Real Madrid, compilant 25 points et 6 passes pour mener les siens vers une victoire de prestige (90-95). Un succès d’autant plus marquant qu’il s’agit seulement de la deuxième défaite à domicile des Madrilènes cette saison. Marcelinho HUERTAS 25 PTS 3 REB 6 PDE REA 90 95 TEN Un Huertas toujours aussi influent malgré l’âge

Installé à Tenerife depuis maintenant sept saisons, ses statistiques ne baissent pas, voire même elles augmentent. Cette saison le meneur brésilien tourne à 16,2 points à 50,7% aux tirs (dont 40,3% à 3-points), 2,6 rebonds et 6 passes décisives en 25 minutes de moyenne. Surtout, il continue de faire la différence dans les moments chauds, comme face au Real Madrid où son adresse dans le money time a fait basculer la rencontre. PROFIL JOUEUR Marcelinho HUERTAS Poste(s): Meneur Taille: 190 cm Âge: 42 ans (25/05/1983) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Endesa PTS 16,2 #9 REB 2,6 #135 PD 6 #3

Tenerife mise sur l’expérience pour viser un nouveau titre

Autour de lui, Tenerife affiche un effectif particulièrement expérimenté, avec un seul joueur de moins de 30 ans (29 ans). Actuellement 6e de Liga Endesa, le club espagnol se prépare à disputer le Final Four de la Basketball Champions League avec l’ambition de décrocher un nouveau sacre, après celui obtenu en 2022. Cette même année, Huertas avait d’ailleurs été élu MVP du Final Four. Un symbole fort de son impact dans les grandes échéances. LIRE AUSSI Patty Mills déjà en mode patron avec Tenerife, qui prend une option sur le Final Four 2 avr. 2026 Arthur Puybertier

Pour renforcer encore cette expérience, le club a récemment accueilli Patty Mills (37 ans), venu épauler son ami brésilien après son long parcours en NBA. L’équipe compte aussi Thomas Scrubb (34 ans) ancien ailier du championnat de France passé par Strasbourg et Bourg-en-Bresse.

Soirée discrète pour Théo Maledon