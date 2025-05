À 42 ans, Marcelinho Huertas élu MVP de la saison régulière de Liga Endesa

Marcelinho Huertas (1,90 m, 42 ans) a encore frappé. À 42 ans, le meneur brésilien de Tenerife a été élu MVP de la saison régulière de Liga Endesa. Une performance exceptionnelle qui vient couronner une campagne 2024-2025 de très haut niveau. Malgré la rude concurrence, notamment d’Ante Tomic ou Jean Montero, c’est bien le vétéran aurinegro qui a raflé la mise.

Un MVP surprise dans une ambiance de fête

Alors qu’il pensait participer à une simple interview au Théâtre Leal de La Laguna, Marcelinho Huertas a été accueilli par ses coéquipiers, son club, des supporters et… sa famille pour une double surprise. Venu fêter ses 42 ans, le meneur brésilien s’est vu remettre le trophée de MVP de la saison 2024-2025 de Liga Endesa. Une scène émouvante, à l’image de l’aura du joueur.

Des chiffres qui parlent pour lui

En 32 rencontres cette saison, Huertas a compilé 14,3 points, 7,2 passes décisives, 2,2 rebonds et 0,5 interception pour 16,7 d’évaluation moyenne chez le deuxième de la saison régulière (25 victoires et 8 défaites). Il a été le joueur le plus plébiscité par les coachs et les joueurs de Liga Endesa, ce qui a pesé dans une élection extrêmement serrée (104,6 points contre 94 pour Ante Tomic).

Une légende vivante du basket européen

Déjà respecté dans toute l’Europe pour son sens du jeu et sa longévité, Marcelinho Huertas ajoute un nouveau chapitre à sa carrière. Ce titre de MVP, remporté dans une ligue aussi compétitive que la Liga Endesa et à un âge aussi avancé, est un hommage à son professionnalisme, sa constance et son amour du jeu. Il devient ainsi un exemple pour toutes les générations de basketteurs.