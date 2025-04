[Analyse] Comment devenir le GOAT de la passe, Marcelinho Huertas

Marcelinho Huertas (1,90 m, 41 ans) n’a jamais cessé de faire danser les défenses. Meneur au toucher de velours, maître de la passe et stratège du pick and roll, le Brésilien de bientôt 42 ans est encore aujourd’hui l’un des meilleurs à son poste. En Espagne, avec Tenerife, il réalise même la meilleure saison de sa carrière. À cette occasion, Process Corporation a publié une vidéo qui décrypte l’art du jeu de Huertas et les clés de sa longévité exceptionnelle.

Un maestro du jeu collectif, toujours au sommet à 42 ans

Avec 24 saisons professionnelles dont 21 en Europe, Marcelinho Huertas n’a jamais cessé de faire évoluer son jeu. À Tenerife, où il est arrivé en 2019, il n’a pas seulement prolongé sa carrière : il l’a sublimée. Élu MVP de la Ligue des Champions (BCL), il a aussi offert un titre continental au club, tout en guidant les siens vers la 2e place de l’ultra-compétitive Liga Endesa cette saison.

Comment expliquer cette longévité à ce niveau ? Process Corporation s’attarde dans sa dernière vidéo sur son sens du jeu exceptionnel, notamment sur pick and roll. Là où certains improvisent, Huertas, lui, orchestre. Il maîtrise le timing comme personne : savoir quand passer, où, et pourquoi. Attaquer une défense en step-out, lire un switch, punir une hésitation… Il connaît toutes les réponses, et les applique avec un calme et une anticipation déconcertants.

La passe comme un art, le pick and roll comme un langage

« Il découpe les défenses comme un chirurgien », dit-on souvent de Huertas. Mais cette vidéo montre qu’il ne s’agit pas que d’un cliché : chaque décision est millimétrée. Dans un basket où l’on survalorise parfois les passes spectaculaires au détriment des lectures complexes, Huertas rappelle que la vraie beauté réside dans la maîtrise.

Sa capacité à s’adapter, à garder son dribble en l’air pour observer, à manipuler les défenseurs par la patience, font de lui une source d’inspiration autant qu’un sujet d’étude. Pour les meneurs, les coachs, ou les fans, c’est une occasion rêvée de plonger dans la tête d’un génie du jeu collectif.

Une vidéo incontournable pour tous les passionnés

La vidéo réalisée par Process Corporation — en partenariat avec BeBasket — n’est pas seulement un hommage : c’est un outil pédagogique, un moment d’admiration, une leçon de basket. Que vous soyez joueur, entraîneur ou simple amateur de beau jeu, cette plongée dans l’univers de Marcelinho Huertas vous donnera envie d’appuyer sur pause, de prendre des notes, et surtout, de profiter du maestro… tant qu’il est encore sur les parquets.