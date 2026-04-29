Après avoir manqué les quatre premiers matchs de la série face aux Rockets, Austin Reaves pourrait enfin retrouver les parquets mercredi soir à la Crypto.com Arena. La disponibilité de l’arrière des Lakers, blessé aux obliques gauches depuis le 2 avril, sera une décision de dernière minute pour ce Game 5 crucial où L.A. aura l’opportunité d’éliminer Houston.

« Je me sens bien. J’évolue dans la bonne direction. J’ai hâte de me réveiller demain et d’attaquer une nouvelle journée », a confié l’Angelino lors de sa première prise de parole depuis sa blessure. L’optimisme est de mise dans le camp californien, selon ESPN, concernant sa présence pour cette rencontre décisive.

Los Angeles Lakers star Austin Reaves is optimistic to return to action in Game 5 against the Houston Rockets on Wednesday night after missing about four weeks with a Grade 2 oblique strain, sources tell ESPN. Reaves will be a game-time decision for the third consecutive contest. pic.twitter.com/gT6nYaEPY1 — Shams Charania (@ShamsCharania) April 28, 2026

Un retour attendu après quatre semaines d’absence

Initialement annoncé absent entre quatre et six semaines, il respecte parfaitement son calendrier de reprise. Le deuxième meilleur marqueur des Lakers a progressé dans sa rééducation ces dernières semaines, passant d’entraînements individuels à des scrimmages collectifs. « J’ai tout fait. J’ai fait beaucoup », a-t-il expliqué concernant son processus de guérison.

La blessure de grade 2 aux obliques avait été contractée lors du match contre Oklahoma City le 2 avril, le même jour où Luka Doncic s’était blessé aux ischio-jambiers. Depuis, les coéquipiers de LeBron James ont dû composer sans leurs deux créateurs de jeu, mais l’équipe a brillamment répondu présent en prenant une avance de 3-1 dans la série.

« Ça a été assez misérable. Ne pas avoir un certain contrôle sur un match, juste être assis là-bas sans espoir de pouvoir affecter le jeu », a avoué Reaves concernant cette période d’absence forcée. Le retour de l’arrière, qui tournait à 23,3 points, 5,5 passes et 4,7 rebonds cette saison, représenterait un renfort de choix pour JJ Redick.

Mais l’entraîneur reste prudent concernant la disponibilité de son joueur : « Cela dépendra de s’il est prêt à jouer. Nous en discuterons. » Une décision finale sera prise mercredi avant le coup d’envoi, mais tout semble indiquer qu’il pourrait enfin retrouver ses coéquipiers pour tenter de valider leur qualification pour le second tour des playoffs.