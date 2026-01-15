Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Chris Paul évoque sa retraite NBA et son départ des Clippers

Le meneur vétéran de 40 ans refuse que sa sortie controversée des Los Angeles Clippers marque la fin de sa carrière légendaire. Dans un podcast avec Kevin Hart, Paul laisse la porte ouverte à un retour cette saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
Chris Paul évoque sa retraite NBA et son départ des Clippers

© Kirby Lee-Imagn Images

Crédit photo : © Kirby Lee-Imagn Images

Chris Paul ne veut pas que son histoire NBA se termine sur une note amère. Libéré de manière inattendue par les Los Angeles Clippers en décembre 2025, le meneur de 40 ans a récemment fait une apparition dans le podcast « Good Sports » de Kevin Hart et Kenan Thompson, où il a évoqué ses projets de retraite et son avenir incertain dans la ligue.

« Je ne veux pas que ça se termine comme ça »

Interrogé sur la fin potentielle de sa carrière, Paul a donné une réponse qui laisse entrevoir un possible retour : « Je m’entraîne tous les jours, tu vois ? En toute honnêteté, avec la façon dont tout ça s’est passé et tout ça, je pense que pour moi, j’aime tellement ce jeu que je ne veux pas que ça se termine comme ça. J’ai apprécié ce temps libre, c’est sûr… J’ai l’occasion d’aller aux matchs de mes enfants, mais je ne sais pas encore. Donc, je ne sais pas avec quelle équipe j’espère finir. »

Le futur Hall of Famer, qui compte 12 sélections au All-Star Game, avait annoncé en novembre que la saison 2025-2026 serait sa dernière. Son retour chez les Clippers, l’équipe avec laquelle il avait vécu ses meilleures années entre 2011 et 2017, devait marquer une belle conclusion à sa carrière légendaire.

Une séparation brutale et mystérieuse

Malheureusement, les choses ont rapidement tourné au vinaigre. Après seulement 16 matchs disputés et un bilan catastrophique, les Clippers ont pris la décision surprenante de libérer Paul le 3 décembre 2025. L’annonce a été faite de manière peu cérémonieuse au milieu de la nuit, Paul étant renvoyé chez lui depuis un déplacement sur la côte Est.

LIRE AUSSI

Selon ESPN, des tensions internes existaient entre Paul et l’organisation des Clippers, notamment avec l’entraîneur Tyronn Lue. Les sources indiquent que les deux hommes ne se parlaient plus depuis plusieurs semaines. Quand Hart et Thompson lui ont demandé ce qui s’était réellement passé, Paul a répondu avec le sourire : « Mec, si je le savais, je vous le dirais. »

Les réactions des fans sur les réseaux sociaux sont mitigées. Certains encouragent la légende à continuer, suggérant un retour à La Nouvelle-Orléans où tout a commencé, tandis que d’autres estiment qu’il est temps de raccrocher. Les Clippers affichent désormais un bilan de 17 victoires pour 23 défaites et occupent la 11e place à l’Ouest.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Franz Wagner et Moritz Wagner, enfants de Berlin et anciens pensionnaires de l'Alba Berlin
NBA
00h00NBA à Berlin : le Magic et les Grizzlies ouvrent un nouveau cycle européen
EuroCup Féminine
00h00Eve Wembanyama débarque en Pologne
EuroCup
00h00« Des hauts et des bas » : où en est Ismaël Kamagate avec le Besiktas Istanbul ?
Sasha Vezenkov et l'Olympiakos se sont largement imposés sur le parquet du Partizan Belgrade
EuroLeague
00h00-38 : Le Partizan Belgrade sombre encore, giflé par l’Olympiakos !
À l’étranger
00h00La Guinée ferme la porte à Sekou Doumbouya : « Si tu n’as pas le cœur pour représenter la nation, ce n’est pas la peine »
Stéphane Gombauld est revenu à Nancy l'été dernier, et s'est engagé dans la durée
Betclic ELITE
00h00ITW Stéphane Gombauld, ambitieux pour son retour au SLUC Nancy : « Tout est possible ici, j’y crois à fond »
NM1
00h00Mulhouse réagit à l’affaire Tim Eboh
Betclic Élite
00h00« Sans le basket, je serais peut-être mort » : le miracle Nelly Jr Joseph, nettoyeur de caniveaux devenu le meilleur rookie en France depuis 23 ans
Valentin Chery vient d'enchaîner deux double-doubles consécutifs en Betclic ELITE avec Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque : Valentin Chery confirme sa bonne dynamique
NCAA
00h00Ilias Kamardine clutch dans une victoire de prestige d’Ole Miss après prolongation
1 / 0
Livenews NBA
Franz Wagner et Moritz Wagner, enfants de Berlin et anciens pensionnaires de l'Alba Berlin
NBA
00h00NBA à Berlin : le Magic et les Grizzlies ouvrent un nouveau cycle européen
© Kirby Lee-Imagn Images
NBA
00h00Chris Paul évoque sa retraite NBA et son départ des Clippers
L'ailier de 1,98 m et 22 ans ne pouvait pas être transféré avant jeudi en raison des termes de son contrat.
NBA
00h00Jonathan Kuminga demande officiellement son transfert des Warriors
Cette saison, Ja Morant n'a disputé que 18 matchs avec les Grizzlies
NBA
00h00Ja Morant achète une villa à 3,2 millions à Miami : les rumeurs de trade avec le Heat s’intensifient
Une reconnaissance méritée pour l'une des figures emblématiques de la franchise de Caroline du Nord.
NBA
00h00Dell Curry aura son maillot retiré par les Hornets le 19 mars prochain
Alexandre Sarr a été expulsé par deux fautes techniques controversées
NBA
00h00Alexandre Sarr expulsé, Coulibaly blessé, les Wizards battus par les Clippers d’un Batum record
L'arrière All-Star a compilé 35 points et 9 passes décisives
NBA
00h00Donovan Mitchell brille avec 35 points mais Cleveland perd Darius Garland sur blessure
Leonard a dominé le dernier quart-temps avec 14 points
NBA
00h00Kawhi Leonard guide les Clippers vers la victoire face aux Wizards
Brunson réalise une saison exceptionnelle, tournant à 28,9 points de moyenne
NBA
00h00Jalen Brunson blessé à la cheville lors de la défaite des Knicks face aux Kings
L'ailier vit seulement sa troisième saison NBA
NBA
00h00Brice Sensabaugh explose avec 43 points dans la défaite du Jazz face aux Bulls
1 / 0