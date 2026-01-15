Chris Paul évoque sa retraite NBA et son départ des Clippers

Chris Paul ne veut pas que son histoire NBA se termine sur une note amère. Libéré de manière inattendue par les Los Angeles Clippers en décembre 2025, le meneur de 40 ans a récemment fait une apparition dans le podcast « Good Sports » de Kevin Hart et Kenan Thompson, où il a évoqué ses projets de retraite et son avenir incertain dans la ligue.

« Je ne veux pas que ça se termine comme ça »

Interrogé sur la fin potentielle de sa carrière, Paul a donné une réponse qui laisse entrevoir un possible retour : « Je m’entraîne tous les jours, tu vois ? En toute honnêteté, avec la façon dont tout ça s’est passé et tout ça, je pense que pour moi, j’aime tellement ce jeu que je ne veux pas que ça se termine comme ça. J’ai apprécié ce temps libre, c’est sûr… J’ai l’occasion d’aller aux matchs de mes enfants, mais je ne sais pas encore. Donc, je ne sais pas avec quelle équipe j’espère finir. »

Le futur Hall of Famer, qui compte 12 sélections au All-Star Game, avait annoncé en novembre que la saison 2025-2026 serait sa dernière. Son retour chez les Clippers, l’équipe avec laquelle il avait vécu ses meilleures années entre 2011 et 2017, devait marquer une belle conclusion à sa carrière légendaire.

Chris Paul went on @SportsonPrime tonight & Kevin Hart asked CP3 if he was done playing, or could potentially come back for another year: “I’m working out & training everyday. I just love this game so much that I don’t want it to end like that. I’ve enjoyed the time for sure.… pic.twitter.com/KAe1yqWByR — CP3REGION (@CP3REGION) January 14, 2026

Une séparation brutale et mystérieuse

Malheureusement, les choses ont rapidement tourné au vinaigre. Après seulement 16 matchs disputés et un bilan catastrophique, les Clippers ont pris la décision surprenante de libérer Paul le 3 décembre 2025. L’annonce a été faite de manière peu cérémonieuse au milieu de la nuit, Paul étant renvoyé chez lui depuis un déplacement sur la côte Est.

Selon ESPN, des tensions internes existaient entre Paul et l’organisation des Clippers, notamment avec l’entraîneur Tyronn Lue. Les sources indiquent que les deux hommes ne se parlaient plus depuis plusieurs semaines. Quand Hart et Thompson lui ont demandé ce qui s’était réellement passé, Paul a répondu avec le sourire : « Mec, si je le savais, je vous le dirais. »

Les réactions des fans sur les réseaux sociaux sont mitigées. Certains encouragent la légende à continuer, suggérant un retour à La Nouvelle-Orléans où tout a commencé, tandis que d’autres estiment qu’il est temps de raccrocher. Les Clippers affichent désormais un bilan de 17 victoires pour 23 défaites et occupent la 11e place à l’Ouest.