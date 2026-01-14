Recherche
NBA

Jaylen Brown sanctionné de 35 000 dollars après ses critiques contre l’arbitrage NBA

NBA - Jaylen Brown écope d'une amende de 35 000 dollars pour ses déclarations publiques contre les arbitres. La star des Celtics avait vivement critiqué l'arbitrage après la défaite 100-95 face aux Spurs de Victor Wembanyama.
00h00
Jaylen Brown sanctionné de 35 000 dollars après ses critiques contre l’arbitrage NBA

Jaylen Browna pesté contre l’arbitrage après la défaite de Boston face aux San Antonio Spurs

Crédit photo : © Brian Fluharty-Imagn Images

Jaylen Brown l’avait annoncé et la NBA lui a donné raison. L’arrière/ailier des Boston Celtics a été sanctionné d’une amende de 35 000 dollars pour « critique publique de l’arbitrage », suite à ses déclarations fracassantes après la défaite 100-95 face aux San Antonio Spurs samedi dernier.

La star des Celtics n’avait pas mâché ses mots en conférence de presse, ciblant nommément Curtis Blair, l’arbitre en chef de la rencontre. « Je vais prendre l’amende. Curtis Blair et les autres gars ont été affreux. Je m’en fous. Ils peuvent me mettre à l’amende », avait déclaré Brown, visiblement exaspéré par l’arbitrage de la rencontre.

Une frustration liée à un écart flagrant de lancers-francs

L’origine de la colère de Brown trouve sa source dans les statistiques du match. Les Celtics n’ont obtenu que 4 lancers-francs durant toute la rencontre, contre 20 pour les Spurs. Un écart particulièrement frustrant pour le quadruple All-Star, qui n’a lui-même bénéficié d’aucune tentative sur la ligne malgré ses 27 points, 8 rebonds et 7 passes décisives.

« C’est extrêmement frustrant. On joue dur. On dépasse les attentes, on se bat en défense. Et ils récompensent les adversaires avec des fautes légères. Puis on attaque et les adversaires peuvent faire ce qu’ils veulent », avait expliqué Brown, dénonçant une « inconstance » dans l’arbitrage.

La frustration de Brown s’était également exprimée sur les réseaux sociaux, où il avait posté : « Fine me I’m sick of this s–t » (« Mettez-moi à l’amende, j’en ai marre de cette m***e »), confirmant sa volonté d’assumer les conséquences de ses propos.

Malgré cette polémique, Brown réalise une excellente saison 2025-2026, affichant des moyennes de 29,6 points, 6,4 rebonds et 5,0 passes décisives, avec 49,9% de réussite aux tirs et 37,2% à 3-points. Les Celtics occupent actuellement un bilan de 24 victoires pour 14 défaites, avec Brown en leader en l’absence de Jayson Tatum.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
