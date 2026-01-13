Recherche
NBA

Jonathan Kuminga vers les Lakers ? Les Warriors cherchent à s’en séparer

Jonathan Kuminga fait l'objet de rumeurs d'échange persistantes. Les Golden State Warriors semblent prêts à se séparer de l'ailier de 23 ans, avec les Los Angeles Lakers parmi les équipes intéressées avant la trade deadline.
00h00
Jonathan Kuminga vers les Lakers ? Les Warriors cherchent à s'en séparer

La relation de Kuminga avec les Warriors s’est détériorée

Crédit photo : © Ken Blaze-Imagn Images

La situation de Jonathan Kuminga chez les Golden State Warriors continue de se détériorer. Selon The Athletic, l’organisation californienne et l’ailier connaissent des tensions importantes.

Des performances en baisse et un rôle réduit

L’ailier de 23 ans traverse une période difficile cette saison, affichant des moyennes de seulement 11,8 points, 6,2 rebonds et 2,6 passes par match. Ses pourcentages ont également chuté, avec 43,1% aux tirs et 32% à 3-points. Plus révélateur encore, Kuminga n’a pas joué depuis le 18 décembre malgré le fait qu’il soit en bonne santé.

https://www.bebasket.fr/joueur/jonathan-kuminga

Selon Tony Jones de The Athletic, le problème principal réside dans les attentes du joueur : « Il ne veut pas être un role player, mais plutôt une star. Sa conscience de soi, dans ce sens, est inexistante. » L’entraîneur Steve Kerr souhaite que Kuminga utilise son athléticité pour jouer avec la gravité créée par Stephen Curry et Jimmy Butler, mais le joueur ne répond pas à ces attentes.

Les Lakers en pole position ?

Parmi les prétendants, les Los Angeles Lakers semblent particulièrement intéressés. Selon le journaliste Jake Fischer, « la préférence connue des Lakers à cette deadline est d’acquérir un vrai ailier 3-and-D avec de la taille si possible ». Plus significatif encore, « les Lakers ont appelé Golden State au sujet de Kuminga pendant la trêve estivale en free agency » et « continuent de surveiller la situation de Kuminga ».

Un échange hypothétique verrait les Warriors recevoir Rui Hachimura, Jaxson Hayes et un échange de premier tour de draft 2031, tandis que Kuminga rejoindrait LeBron James à Los Angeles. Cette transaction permettrait aux Lakers de renforcer leur défense et leur rebond, deux secteurs défaillants cette saison.

Une valeur marchande au plus bas

Le défi pour Golden State sera de trouver un partenaire commercial acceptable. Nick Friedell de The Athletic note que la valeur d’échange de Kuminga est « à son plus bas niveau historique » à moins d’un mois de la deadline. Les Sacramento Kings restent également intéressés, mais les obstacles financiers qui ont empêché un sign-and-trade l’été dernier persistent toujours.

