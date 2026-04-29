La NBA a franchi un cap décisif dans sa lutte contre le tanking en dévoilant mardi sa proposition de réforme baptisée « 3-2-1 lottery ». Ce nouveau système, qui doit être soumis au vote des propriétaires le 28 mai, transforme complètement l’approche traditionnelle de la loterie en pénalisant les équipes aux plus mauvais bilans.

La proposition étend la loterie de 14 à 16 équipes et introduit une « zone de relégation » pour les trois pires bilans de la ligue. Ces équipes ne recevraient que deux balles de loterie au lieu de trois, réduisant leurs chances d’obtenir le premier choix à 5,4% contre 14% actuellement. En revanche, les sept équipes classées entre la 4e et la 10e place recevraient chacune trois balles, leur offrant 8,1% de chances d’obtenir ce fameux 1st pick.

NBA Proposes New Lottery System to Crack Down on Tanking: • Lottery expands from 14 → 16 teams

Relegation zone (bottom 3 teams) gets fewer odds for No. 1 pick • Teams outside bottom 3 get better lottery odds (3 balls vs 2) • Play-in teams also receive lottery balls… pic.twitter.com/BPPNOBdKK7 — NBACentral (@TheDunkCentral) April 28, 2026

Un système complexe pour décourager la course au pire bilan

Le commissaire Adam Silver a été clair sur ses intentions : « Nous devrions avoir un système où vous devriez détester perdre. Cela ne devrait pas être un badge d’honneur. Perdre devrait être inconfortable. » Cette philosophie se traduit par un mécanisme sophistiqué où les perdants des matchs de play-in 7-8 obtiennent une balle (2,7% de chances), tandis que les 9e et 10e têtes de série en reçoivent deux (5,4%).

La ligue souhaite également introduire des garde-fous contre l’accumulation d’avantages : aucune équipe ne pourra remporter le premier choix deux années consécutives ou obtenir trois choix top 5 consécutifs. La NBA s’octroie aussi une autorité disciplinaire élargie pour sanctionner le tanking, en réduisant les chances de loterie ou en modifiant les positions de draft.

Cette saison a particulièrement motivé la réforme, avec cinq équipes – Washington, Indiana, Utah, Memphis et Brooklyn – affichant des pourcentages de victoires inférieurs à 18% après le All-Star Break, du jamais vu dans l’histoire de la NBA. Les dirigeants de la ligue avaient d’ailleurs infligé une amende de 500 000 dollars au Utah Jazz pour « conduite préjudiciable ».

Silver avait prévenu en mars que résoudre le problème du tanking était sa priorité absolue : « C’est une décision qui doit être prise au niveau des propriétaires. Cela a des implications commerciales, basketballistiques et d’intégrité pour la ligue. Nous allons régler ce problème. Point final. » Le système proposé, s’il est adopté, expirerait après la Draft 2029, nécessitant un nouveau vote pour sa prolongation ou sa modification.